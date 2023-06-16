Инвестиции с видом на границы

По итогам второго дня Петербургского международного экономического форума регионы Черноземья отчитались о заключенных соглашениях более чем на 73 млрд руб. инвестиций. Значительная часть соглашений пришлась на Липецкую, Орловскую и Воронежскую области, а Белгородская и Курская поучаствовали в форуме в довольно сдержанном формате. Эксперты видят причины этого в том, что для приграничных регионов приоритетными остаются вопросы безопасности, пока главы других субъектов стремятся демонстрировать экономическую эффективность, в том числе в преддверии выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Далеко не все регионы Черноземья нашли возможности для заметного участия в Петербургском форуме

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Далеко не все регионы Черноземья нашли возможности для заметного участия в Петербургском форуме

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Среди регионов Черноземья на ПМЭФ-2023 к текущему моменту наибольшую активность проявила делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым. К полудню 15 июня она подписала девять соглашения на 14 млрд руб. инвестиций, к концу дня — 21 соглашение на 18,2 млрд руб. и более чем 1600 рабочих мест. «Несомненно, для Липецкой области это успешный форум… Будут еще подписания соглашений»,— анонсировал господин Артамонов в своем telegram-канале.

Какие небольшие проекты запланированы в Липецкой области по итогам ПМЭФ-2023 Липецкая делегация вчера подписывала соглашения о реализации и относительно небольших проектов. Так, в Елецком районе завод по производству кормов для домашних животных и аквакультуры стоимостью 500 млн руб. намерена возвести компания «Биотех». ООО «Феррогрупп» заявило о планах создать производство контейнеров для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом за 482 млн руб. ООО «ЛипецкТехноЛит» хочет организовать в ОЭЗ «Липецк» производство дробеметного оборудования для очистки металла за 190 млн руб. ООО «Микроволокно» за 250 млн руб. запланировало в особой экономзоне производство утеплителя из синтетических волокон для одежды. А московское ООО «Агролига ЦСР» планирует за 300 млн руб. построить центр селекции семян на елецком участке ОЭЗ «Липецк» мощностью 3 тыс. т твердой пшеницы в год.

Договоренности связаны с проектами на сотни миллионов и миллиарды рублей. ООО «Инвестпро» планирует построить производство посуды из опалового стекла в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» за 4 млрд руб. По данным ОЭЗ, уже ведется проектирование. Несколько компаний намерены реализовать инвестпроекты в сфере селекции, семеноводства, переработки и хранения зерна. ООО «Лабаз» планирует построить в Чаплыгинском районе селекционный центр по производству семян подсолнечника (мощность производства — 5 тыс. т в год) за 1,5 млрд руб. ООО «Раненбургъ» намерено инвестировать 1,2 млрд руб. в строительство семенного завода и склада для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур мощностью 20 т семян в сутки. Действующий резидент местной ОЭЗ «Арлан-машины» планирует вложить 800 млн руб. в освоение выпуска пластиковых рукавов для хранения зерновых и масличных. «Лебедяньмолоко» анонсировало расширение мощностей за 2 млрд руб. Такую же сумму предполагает вложить в производство кормов для домашних животных и рыб ООО «РашнПетФуд».

Орловская область отстала от Липецкой по количеству инвестиционных соглашений, но не по их масштабам. Холдинг «Мираторг» и компания «Вкусно — и точка» (управляет бывшими российскими активами McDonald’s) анонсировали строительство в регионе совместного предприятия по глубокой переработке картофеля и производству картофеля фри и картофельных оладий за 11,8 млрд руб. Об этих планах было известно еще в конце 2022 года, но где именно будет строиться предприятие, не сообщалось. А «Северсталь» подписала соглашение о развитии производства металлоконструкций в регионе с инвестициями свыше 3 млрд руб. Еще одно соглашение губернатор Андрей Клычков подписал с гендиректором «Деметра-Холдинга» Алексеем Грибановым — о строительстве элеватора мощностью 60 тыс. т. Объем инвестиций не сообщается, но ранее в аналогичные проекты компания вкладывала до 1,5 млрд руб.

Глава Тамбовской области Максим Егоров подписал одно крупное инвестсоглашение — с местным АО «Экоойл» о строительстве элеватора за 2,5 млрд руб. В начале этого года стало известно, что тамбовский производитель масла может вложить в новые проекты 4,3 млрд руб.; вероятно, анонсированный на ПМЭФ элеватор входит в их число.

Воронежский губернатор Александр Гусев также подписал одно крупное соглашение об инвестициях — о финансировании Россельхозбанком новой очереди строительства теплиц холдингом «Эко-культура». Речь идет о выращивании 61,1 тыс. т огурцов в год на 45 га. Ранее инвестор заявлял о строительстве новой очереди площадью около 40 га и стоимостью порядка 15 млрд руб., которая может увеличить площадь его воронежских теплиц до 100 га. Идет ли речь об этом же проекте или о дополнительном, неизвестно.

Главы Липецкой, Орловской, Тамбовской и Воронежской областей также подписывали соглашения, не связанные с инвестициями. В их числе, к примеру, увеличение «Газпром нефтью» поставок индустриальных масел и битума предприятиям Липецкой и Воронежской областей соответственно; «цифровая и ESG-трансформация» с участием Сбера в Тамбовской и Воронежской областях и другие договоренности, в том числе с властями иных субъектов РФ, о сотрудничестве.

Белгородская область организовала на форуме красочный стенд с меловыми горами — одним из символов региона — и более 2 тыс. высаженных на площадке местных растений. Стенд уже вызвал обсуждения в соцсетях: отдельные жители недоумевали по поводу его вероятной стоимости на фоне нужд региона на обеспечение безопасности. Глава региона Вячеслав Гладков на ПМЭФ не поехал, доверив руководить делегацией вице-губернатору Дмитрию Гладскому. Власти отчитались всего о нескольких соглашениях, но одно из них оказалось на 40 млрд руб. Речь идет о договоренности со структурой местной ГК «Эфко» «Транспорт будущего» о реализации проекта по разработке инновационных беспилотных и энергетических систем. Этот проект, включающий создание аэротакси и грузовых беспилотников, впрочем, обсуждался и ранее; уже готовы первые аппараты. Время, за которое компания может потратить всю заявленную сумму, не уточняется.

Еще одно соглашение на 415 млн руб. заключено с опытно-экспериментальным заводом «Владмива», который планирует возвести Центр челюстно-лицевой и пластической хирургии в Белгороде. Компания обещает бесплатно оказывать помощь участникам СВО и жителям региона по ОМС, подчеркнули ее представители.

Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что в этом году делегация «работает на форуме не несколько дней, как обычно, а всего полтора»: «Очень много дел в регионе требует моего присутствия. На сегодня приоритетная задача для меня — обеспечение безопасности курян». Тем не менее были подписаны соглашения с предприятиями «финансовой и промышленной сферы, правительством Запорожской области», рассказал глава региона, но подробности пообещал сообщить позднее. «Подчеркну, что делегация Курской области участвует в мероприятиях форума на бесплатной основе»,— заметил он.

Политолог Владимир Слатинов отмечает, что на формат участия делегаций регионов Черноземья в мероприятиях ПМЭФ повлиял «очевидный фактор СВО»: «У белгородцев основной запрос направлен на решение вопросов, связанных с обстрелами, переселением и смежными проблемами. А наличием на ПМЭФ дорогого стенда, который уже активно обсуждается населением, белгородские власти заявили, что регион живет не только военной, но и мирной, экономической повесткой. На курскую делегацию также повлияли настроения, связанные с СВО: заявления о сдержанном формате участия связаны с желанием избежать упреков в больших тратах и чрезмерном внимании к форуму».

Активность Игоря Артамонова на ПМЭФ господин Слатинов связывает с несколькими факторами: «У него наступил последний полный год первого срока во главе региона: критически важно показать результат, тем более что Артамонов позиционирует себя как эффективный менеджер. А на ПМЭФ эта задача решена еще и потому, что она легла на развитую инфраструктуру работы с инвесторами, заложенную еще при прежнем губернаторе Олеге Королеве». При этом довольно высокую активность проявляют и Александр Гусев, и Андрей Клычков, заметил Владимир Слатинов: «Фактически они вышли на выборы, поэтому каждый из них демонстрирует заключенные соглашения. А Максиму Егорову важно показать эффективность как губернатору «новой волны», недавно заступившему на пост». Процент реально реализованных проектов от общего числа заключенных соглашений станет понятен позднее, но он будет зависеть от уже действующих инструментов работы конкретного региона с инвесторами, подчеркнул господин Слатинов.

Олег Мухин