Белгородская ГК «Эфко» станет соинвестором завода аккумуляторов для дронов

До 2025 года в Подмосковье должно быть запущено первое в РФ промышленное производство аккумуляторов для беспилотников. Его инвесторами, по данным «Ъ», выступают компании «Инэнерджи» (с участием Газпромбанка) и «Транспорт будущего» (входит в белгородскую ГК «Эфко»). Вложения в завод «Металион» мощностью 750 МВт•ч в год могут составить 25 млрд руб., а половину из них обеспечат госсубсидии через фонд поддержки проектов НТИ.

Предприятие рядом с МФТИ в Долгопрудном стороны обсуждали на площадке форума «Архипелаг» в Новосибирске. На «Металионе» планируется выпускать аккумуляторы и батареи малой емкости (до 1 кВт•ч) для портативной техники и беспилотников, а также крупные батареи емкостью более 100 кВт•ч для электротранспорта и накопителей энергии.

Заказы на батареи для беспилотников составят примерно одну пятую объема производства, а основной их объем должен приходиться на электротранспорт. До запуска предприятия заказы предполагается выполнять на имеющихся линиях «Инэнерджи» мощностью до 20 МВт•ч в МФТИ и «Сколтехе», на базе которого развивается малотоннажное производство катодного материала. Пока основные заказчики, по информации «Ъ» — силовые ведомства.

В начале июля стало известно, что структура ГК «Эфко» - ООО «Транспорт будущего» - попала под украинские санкции. Компания разрабатывает беспилотные и энергетические системы, в том числе аэротакси и грузовые беспилотники. Белгородские власти на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года заключили с компанией соглашение на 40 млрд руб. Санкции введены на десять лет.

Владимир Зоркий