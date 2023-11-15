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Коммерсантъ FM
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«Магнит» получил заявки на выкуп 7,8% его акций по итогам тендерного предложения

ПАО «Магнит» (MOEX: MGNT) получило от акционеров к выкупу в рамках дополнительного тендерного предложения 7 899 569 акций. Это составляет примерно 7,8% всех выпущенных и находящихся в обращении акций компании, сообщила пресс-служба «Магнита».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам тендера доля покупателя, а также его аффилированных лиц в «Магните» не превысит 30% выпущенных акций. Выкуп акций проводила дочерняя структура ООО «Магнит Альянc», которая полностью принадлежит ритейлеру.

Акции предъявлены к выкупу со стороны розничных инвесторов из Азии, Евросоюза, Северной Америки, Австралии и других регионов, также и со стороны институциональных инвесторов. Получены заявки от инвесторов из 19 стран, сообщает компания.

При приобретении акций пропорциональное перераспределение применяться не будет. Окончательное количество акций будет известно после завершения расчетов с инвесторами.

О дополнительном тендере компания объявила в начале октября. Она планировала выкупить 8 023 740 акций, или до 7,9% всех акций компании.

Александра Горошилова

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