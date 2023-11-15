Экс-директору ФК «Чайка» запросили шесть лет колонии по делу о договорных матчах

В Железнодорожном райсуде Воронежа прошли прения по уголовному делу бывшего исполнительного директора ростовского футбольного клуба (ФК) «Чайка» Олега Баяна, которого обвиняют в 11 эпизодах оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ч. 1 и ч. 3 ст. 184 УК РФ). Как рассказали «Ъ» в прокуратуре Воронежской области, сторона обвинения считает необходимым назначить подсудимому шесть лет лишения свободы в колонии-поселении со штрафом 150 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уголовное дело рассматривается в суде с начала года. По версии МВД, перед проведением десяти матчей чемпионата «Олимп — первенство Профессиональной футбольной лиги» сезона 2018/19 Олег Баян предлагал спортивным судьям от 50 тыс. до 250 тыс. руб. за создание условий для выигрышей ФК «Чайка». Обвинение также считает, что в мае 2019 года топ-менеджер клуба предложил главному тренеру новороссийского ФК «Черноморец» Хазрету Дышекову не менее 500 тыс. руб. за умышленный проигрыш в предстоящем матче. В итоге «Чайка» выиграла у «Черноморца» со счетом 3:1.

В феврале 2022 года Железнодорожный райсуд Воронежа признал Хазрета Дышекова и шестерых бывших футболистов «Черноморца» виновными в участии в договорном матче. Бывшего главного тренера оштрафовали на 400 тыс. руб., остальных подсудимых — на суммы от 290 тыс. до 350 тыс. руб. Для обеспечения объективного рассмотрения оба дела о договорных матчах были переданы в воронежский, а не в ростовский суд.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «"Чайку" поставят в суде».

Сергей Толмачев, Воронеж