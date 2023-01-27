«Чайку» поставят в суде

До суда дошло дело об 11 договорных матчах ростовского футбольного клуба (ФК) «Чайка». Его бывшего топ-менеджера Олега Баяна будут судить не на родине, а в Воронеже. По версии следствия, он предлагал арбитрам и спортсменам из конкурирующих команд деньги за проигрыш «Чайке». Ранее участвовавшие в одном из договорных матчей футболисты получили штрафы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Железнодорожный райсуд Воронежа сообщил о поступлении уголовного дела против 46-летнего бывшего исполнительного директора ростовского ФК «Чайка» Олега Баяна. Оно передано на рассмотрение судье Валерию Александрову. В суде «Ъ» сказали, что предварительное слушание пока не назначено.

Олегу Баяну, работавшему в «Чайке» в 2016-2020 годах, вменяется 11 эпизодов оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ч. 1 и ч. 3 ст. 184 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Расследованием уголовного дела занималось МВД России. В его основу легли матчи чемпионата «Олимп — первенство Профессиональной футбольной лиги» сезона-2018/19.

По версии следствия, с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019-го Олег Баян предлагал спортивным судьям от 50 тыс. до 250 тыс. руб. «за отступление от возложенных на них обязанностей по объективному судейству».

Таким образом, клуб «Чайка» должен был выиграть десять матчей.

Еще один эпизод уголовного дела касается подкупа тренера и игроков конкурирующей команды «Черноморец» из Новороссийска. Согласно версии гособвинения, 12 мая 2019 года Олег Баян встретился на территории базы отдыха «На Черкасском тракте» с тренером «Черноморца» Хазретом Дышековым и предложил ему за 500 тыс. руб. за сдачу матча «Чайке». Дышеков принял предложение Баяна и подговорил шестерых игроков «Черноморца» — полузащитников Алексея Кузнецова и Станислава Резникова, защитников Анатолия Пуляева, Даниила Лезгинцева и Ивана Юдина, а также вратаря Максима Швагирева — играть не в полную силу и уступить игру. В результате 13 мая «Чайка» выиграла у «Черноморца» со счетом 3:1.

Футболисты вместе с тренером также были привлечены к ответственности за договорный матч. В феврале 2022 года Железнодорожный райсуд Воронежа оштрафовал Хазрета Дышекова на 400 тыс. руб., а спортсменов — на суммы от 290 тыс. до 350 тыс. руб. Почти все они, за исключением бывшего вратаря, признали вину. Суд предоставил нескольким осужденным рассрочку выплаты штрафов, исходя из их сложного финансового положения.

Уголовные дела Олега Баяна и бывших футболистов «Черноморца» подсудны Песчанокопскому райсуду Ростовской области. Однако по ходатайству Генеральной прокуратуры России его передали на рассмотрение в Воронеж. Ведомство настаивало, что на родине «Чайки» дело может быть рассмотрено необъективно.

По версии МВД, Олег Баян фактически действовал в интересах учредителя и президента «Чайки» Андрея Чайки, который является депутатом заксобрания Ростовской области и руководителем коммерческих фирм.

В ведомстве считают, что благодаря обширным связям в деловых кругах и органах власти он якобы может повлиять на суд, чтобы защитить клуб от жестких санкций.

Защита Олега Баяна при рассмотрении вопроса о подсудности настаивала, что следствие не установило факт действий обвиняемого в интересах Андрея Чайки и не представило доказательства контактов. Кроме того, его адвокат Алексей Белоусов указывал, что у Олега Баяна нет финансовой возможности приезжать в Воронеж для участия в судебных заседаниях. Тем не менее подсудность дела изменили. В Железнодорожном райсуде Воронежа не пояснили «Ъ», кто сейчас защищает Олега Баяна и признает ли он вину.

Сергей Толмачев, Воронеж