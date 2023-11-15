«Системный оператор»: сроки ввода ТЭС «Ударная» в Тамани могут снова сорваться

«Системный оператор» (СО ЕЭС) заявил о рисках срыва заявленных сроков ввода в эксплуатацию ТЭС «Ударная» в Тамани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления «Системного оператора» Федора Опадчего.

«Очень ждем ввода "Ударной" ТЭС. На сегодняшний момент одна машина в сеть включалась, показала 60 МВт. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Честно говоря, видим риски, что ввод может затянуться относительно ранее заявленных сроков»,— отметил Федор Опадчий.

Строит ТЭС «Ударная» мощностью 560 МВт «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех»). Станцию планировали запустить в апреле 2021 года. Однако ввод в эксплуатацию перенесли на 2023 из-за переконфигурации проекта. На ВЭФ-2023 замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что первый энергоблок ТЭС планируют запустить в конце октября 2023 года, второй — еще через месяц. Вся станция должна заработать в январе—феврале 2024 года.

ТЭС «Ударная» строят в рамках механизма конкурсного отбора мощности новой генерации. Он подразумевает штрафы за невыполнение в срок обязательств по поставке мощности.

Татьяна Ручкина

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