Польские перевозчики могут заблокировать еще один КПП на границе с Украиной

Польские перевозчики планируют с 21 ноября заблокировать четвертый контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, сообщил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин. Он оценил убытки украинских перевозчиков от простоя одного транспортного средства в €300 в сутки недополученных доходов и €1 тыс. прямого ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roman Baluk, Reuters Фото: Roman Baluk, Reuters

«Что касается самих забастовщиков, то на сегодняшний день они планируют только усиливать забастовку. В частности, известно, что с 21 ноября они еще хотят заблокировать четвертый пункт пересечения "Медыка—Шегини"»,— сказал господин Балин украинскому агентству УНН.

Движение грузовиков осложнено на трех КПП («Ягодин—Дорохуск», «Краковец—Корчева», «Рава-Русская—Хребене») с начала ноября. Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, которые были выданы украинским транспортным средствам после 24 февраля 2022 года.

Леонид Уварчев