«РИА Новости»: встреча Путина с большим бизнесом ожидается сегодня

По информации источников агентства «РИА Новости», встреча президента Владимира Путина с большим бизнесом ожидается сегодня, 15 ноября. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время пресс-колла анонсировал сегодня встречу президента с членами Центральной избирательной комиссии и председателями избирательных комиссий субъектов. Также он упоминал другие запланированные мероприятия у президента, но подчеркивал их непубличный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Встреча пройдет в среду»,— сказал один из источников «РИА Новости». Второй уточнил, что она запланирована на вечер.

О планах президента провести встречу с представителями российской промышленности сообщили «РИА Новости» 9 ноября. До этого Владимир Путин встречался с промышленниками в марте этого года в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По итогам встречи президент призвал разработать изменения в УК РФ, позволяющие снизить давление на российский бизнес. Также призвал российские компании развивать социальную ответственность.

О том, как прошла предыдущая встреча российского лидера с промышленниками,— в публикации «Ъ» «Духовные репы»

Александра Горошилова