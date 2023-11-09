«РИА Новости»: Путин на следующей неделе встретится с российскими бизнесменами

Представители российского бизнеса готовятся к встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в деловых кругах. По информации собеседника агентства, она может состояться на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Встреча бизнеса с президентом планируется. Скорее всего, на следующей неделе»,— приводит «РИА Новости» слова собеседника.

В последний раз Владимир Путин проводил встречу с ведущими российскими бизнесменами в марте в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В съезде приняли участие около 1 тыс. делегатов и участников, среди которых ­— крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, члены правительства России, главы министерств и ведомств.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, в том числе разработать предложения по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес, а также призвал компании развивать корпоративную социальную ответственность.

Подробнее о том, как прошел съезд РСПП, — в материале «Ъ» «Духовные репы».