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Коммерсантъ FM
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Третий с начала года пожар на тамбовском пороховом заводе случился из-за БПЛА

По предварительным данным, причиной третьего с начала года пожара на федеральном казенном предприятии «Тамбовский пороховой завод», который произошел во вторник, 14 ноября, стал сбитый беспилотник. Как рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах, в результате его падения около семи часов утра произошло повреждение с последующим возгоранием здания цеха смешивания массы.

Площадь пожара составила 5 кв. м. В здании также получила повреждения кровля. В результате возгорания никто не пострадал. Персонал предприятия не эвакуировали, так как работы в пострадавшем цехе не проводились. После ликвидации огня место падения беспилотника изучала следственно-оперативная группа.

Тамбовский пороховой завод ведет свою историю с 1915 года. По собственным данным, расположенное в городе Котовске предприятие сейчас производит всю номенклатуру специальных изделий для артиллерийских систем, пороха для патронов стрелкового оружия, а также более 30 видов игрушек, в том числе неваляшек.

Министерство обороны России вчера сообщало об уничтожении украинских беспилотников над четырьмя регионами, в том числе над Тамбовской областью. Деталей ведомство не раскрыло.

Как рассказывал «Ъ», в конце прошлой недели на пороховом заводе также произошел пожар, затронувший отдельно стоящее здание площадью более 300 кв. м. По факту происшествия спецуправление центрального аппарата Следственного комитета России возбудило уголовное дело о теракте (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы). В начале июня на предприятии произошел взрыв при демонтаже оборудования. Тогда следователи квалифицировали происшествие как нарушение правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Беспилотники слетелись на порох».

Сергей Толмачев, Воронеж

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