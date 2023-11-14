Минобороны сообщило о четырех сбитых за ночь беспилотниках

Минобороны России заявило, что ночью 14 ноября силами ПВО было уничтожено четыре украинских беспилотника над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

В прошлый раз Минобороны сообщало о пресеченной атаке БПЛА 10 ноября, тогда беспилотники перехватили над территорией Подмосковья и Смоленской области. 12 ноября был уничтожен БПЛА над Белгородской областью. В обоих случаях никто не пострадал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер