«Художник активно использует традиции, жанры и виды народного искусства»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, что лежит в основе творчества Юрия Татьянина, чья экспозиция открылась в галерее «Ростокино».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Татьянин Фото: Юрий Татьянин

В галерее «Ростокино», которая входит в объединение «Выставочные залы Москвы», открылась персональная выставка липецкого художника Юрия Татьянина. Назвали мы ее (а я здесь выступил как куратор) «60/30». Юрию 60 лет, и с 1993 года он занимается живописью. Самоучка. Называет себя гением земли липецкой, художником и книгопродавцем — шутит, конечно.

Еще в 90-е, по его словам, когда увлекся творчеством знаменитого перформансиста и выдумщика Йозефа Бойса, объяснявшего мертвому зайцу, как понимать современное искусство, он придумал легенду. Согласно ей, Бойс учился в летной школе в Липецке до войны, и здесь его покусали липецкие зайцы. С тех пор он их и ненавидел. Многие в это верили, а некоторые считали, что сам Татьянин этого художника вообще выдумал…

«Есть две темы — жизнь или любовь и смерть, небытие. Между ними и балансирую. А вдохновением служит все, что меня окружает. Тексты моих любимых писателей, разговоры, подслушанные в народе. Вот это все пропускаю через себя, и получаются какие-то свои работы. Обычно если возникает какая-то тема, она меня какое-то время не отпускает, пока всю ее не пропишу, не сделаю серию, причем в нескольких техниках»,— говорит Юрий Татьянин.

А выглядят серии так. Например, «Любовь и семья» — с непременными котиками, это еще один важный для Татьянина персонаж. Живопись — масло или акрил, на холсте или, скажем, на банном полотенце. Затем идут плоскостные деревянные скульптуры или группы. Потом — вышивка лицевой гладью. Далее могут быть объемные деревянные работы.

Даже по описанию видно, как активно Юрий использует традиции, жанры и виды народного искусства. Его творчество идеально укладывается в концепцию фестиваля, который продвигает объединение на разных площадках, — «Русский стиль. Взгляд из XXI века». Проекты посвящаются интерпретации современными художниками традиций так называемого русского стиля или историзма, относящегося еще к началу XX столетия.