Против мундепа Волохонского в Петербурге возбудили уголовное дело по трем статьям

Петербургский муниципальный депутат МО №72 Владимир Волохонский сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела сразу по трем статьям. Он подозревается в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), распространении фейков о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) и повторной ее дискредитации (ст. 280.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «ВКонтакте» Фото: страница «ВКонтакте»

Об уголовном преследовании депутат Волохонский рассказал в своем Telegram-канале: он опубликовал письмо от Следственного комитета РФ. Повод для возбуждения дел в сообщении не указан. Обвинения, согласно тексту письма от СК, предъявлены 20 октября. Следствие ведет первое управление по расследованию особо важных дел.

При этом карточка на имя Владимира Волохонского в розыскной базе МВД отсутствует.

Муниципальный депутат покинул Россию в марте 2022 года. До этого в его квартире прошел обыск после возбуждения дела о лжеминировании. Господин Волохонский открыто осудил российскую военную операцию на Украине и призвал депутатов «Единой России» покинуть партию, чтобы потом, по его словам, им не было стыдно за их прошлую деятельность. Ранее депутат уже был оштрафован на 30 тыс. рублей за фейки об армии (ст. 20.3.3. КоАП).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте