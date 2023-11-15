Песков призвал Данию соблюдать правила международного судоходства

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию Financial Times (FT) о том, что Евросоюз (ЕС) поручит Дании проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. Господин Песков призвал датские власти и ЕС соблюдать правила международного торгового судоходства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Во время пресс-колла он уточнил, что у Кремля пока нет точных данных о планах Дании, и переадресовал вопрос Минтрансу. «Но, с другой стороны, здесь, конечно, следует заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства»,— отметил представитель Кремля.

На вопрос о том, какие ответные меры готова будет принять Россия, Дмитрий Песков ответил, что не считает возможным «обсуждать такие серьезные вещи, основываясь на публикации газеты, которая даже не имеет ссылки на кого-то конкретного». «Давайте мы сначала дождемся появления какой-то осязаемой информации, а потом уже будем рассуждать, что можно сделать»,— добавил он.

По данным FT, ограничения могут затронуть танкеры, идущие транзитом через датские проливы без западной страховки. Ее отсутствие в рамках закона позволяет странам ЕС проверять суда, которые могут представлять угрозу для окружающей среды. Такой вариант ограничений стали прорабатывать, после того как западные чиновники признали, что «почти ни одна» из поставок нефти морским транспортом в октябре не была осуществлена ниже лимита $60 за баррель, установленного в рамках санкций. Международное энергетическое агентство сообщало, что в прошлом месяце выручка от экспорта российской нефти упала на $25 млн.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «На море танкеры грохотали».

Лаура Кеффер