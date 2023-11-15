Уфимку оштрафовали за критику СВО в интернете

Судья Октябрьского райсуда Уфы Тимур Багаутдинов оштрафовал на 30 тыс. руб. Анастасию Грищук, признав ее виновной в дискредитации армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ), сообщается в постановлении, опубликованном на сайте суда.

Поводом к судебному разбирательству послужили тексты с критикой СВО, размещенные Анастасией Грищук на своей странице во «ВКонтакте» с 6 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года.

Подсудимая признана вину и раскаялась, указано в постановлении суда.

Венера Хисамова

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