Заксобрание Петербурга планирует внести поправки в федеральный закон о КРТ

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 15 ноября, поддержали идею подать поправки к законопроекту о регулировании вопросов комплексного развития территорий (КРТ) от правительства России.

Парламентарии предлагают закрепить в законе право городов федерального значения самостоятельно определять, куда переселять жильцов расселенных домов; сделать участие в программе для граждан добровольным. Провести собрание о вступлении в программу можно только по инициативе не менее 10% собственников квартир. Голосовать за участие в программе, по предложению авторов, должны только собственники жилья. Срок для электронного голосования — 90 дней.

«Мы предлагаем подать наши поправки, используя окно возможностей, которое сейчас есть в Госдуме. <…> Поправки полностью дублируют наше оформленное законодательное предложение. Мы предлагаем воспользоваться моментом и лишний раз напомнить Думе, какой закон о КРТ хочет Санкт-Петербург», — выступил с трибуны депутат парламента от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок.

Инициативу одобрили единогласно, сразу в трех чтениях. Федеральный законопроект от петербургского парламента с такими же предложениями сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

Надежда Ярмула

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