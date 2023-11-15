«Фасоль» откроет в 2024 году более 50 магазинов в Сибири

Торговая сеть «Фасоль» намерена в 2024 году открыть более 50 точек в регионах Сибири, из них 27 откроются в первом полугодии. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе METRO. Магазины появятся в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Томске, Кемерове и Барнауле.

Как рассказал «Ъ-Сибирь» заместитель генерального директора – директор по корпоративной внешней политике METRO Россия Алексей Григорьев, часть из новых магазинов будут открыты на условиях софинансирования.

В 2023 году в Сибири было открыто 19 магазинов «Фасоли».

«Фасоль» — это сеть продуктовых магазинов разных форматов, является франчайзинговым проектом компании METRO. Всего насчитывается более 300 торговых точек.

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Лолита Белова