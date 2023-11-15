На жителя Волгодонска завели дело за шуточное видео своего распятия на кресте

Управление следственного комитета России по Ростовской области на основании материалов регионального управления ФСБ возбудило в отношении 34-летнего жителя Волгодонска уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

По данным ведомства, мужчина на персональной странице в соцсети опубликовал видео, «иллюстрирующее в насмешливой форме свое распятие на кресте».

В сообщении пресс-службы УФСБ отмечается, что крест в христианстве является религиозным символом и объектом религиозного почитания, поэтому упомянутое видео оскорбляет религиозные чувства верующих христианских конфессий.

Мужчине грозит до одного года лишения свободы.

Кристина Федичкина