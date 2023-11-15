Новосибирский завод бытовой химии будет жаловаться на дистрибутора из Белоруссии

Новосибирский завод бытовой химии (НЗБХ) намерен обратиться в антимонопольный орган Белоруссии с жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны местных дистрибуторов, сообщает «Ъ». По данным предприятия, белорусское ООО «ОптРитейл» зарегистрировала на себя в республике права на бренды стиральных порошков TeoN и Stiray, выпускаемые новосибирским заводом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По мнению новосибирского производителя, эти действия белорусской компании «блокируют поставки продукции НЗБХ» в Белоруссию, убытки завод оценивает в 70 млн руб. в год.

Компания также намерена добиться признания недействительным решения о регистрации в республике оспариваемых знаков. В тоже время, по оценкам экспертов, регистрация товарных знаков в РФ по национальной системе не предоставляет ему правовую охрану в Белоруссии.

НЗБХ производит более 50 тыс. тонн готовой продукции бытовой химии. В 2022 году доля компании в сегменте производства стиральных порошков составила 6,3% по РФ (данные НИИ бытовой химии «Росса»). Владелец НЗБХ – Вячеслав Рыченков.По данным предприятия, оборот НЗБХ по итогам 2022 года вырос в два раза и составил 2 млрд руб.

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Анна Егорова