Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Союзном государстве постирались бренды

Российский производитель порошков теряет свои марки в Белоруссии

Новосибирский производитель стиральных порошков TeoN и Stiray, выйдя на белорусский рынок, столкнулся там с серьезными трудностями. Местный дистрибутор, не уведомив российскую сторону, зарегистрировал эти бренды на себя. Теперь владелец торговых знаков намерен оспорить действия контрагента. Юристы и производители говорят, что такие случаи в Белоруссии нередки и советуют зарегистрировать в этой стране права на интеллектуальную собственность до начала поставок своей продукции.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, в котором Новосибирский завод бытовой химии (НЗБХ) уведомил своих партнеров о нарушении интеллектуальных прав со стороны одного из своих дистрибуторов в Белоруссии — ООО «ОптРитейл». Эта компания без ведома НЗБХ и «используя несовершенство законодательства» зарегистрировала на себя в республике права на бренды стиральных порошков TeoN и Stiray, выпускаемые новосибирским производителем.

Гендиректор НЗБХ Рафис Аросланов заявил “Ъ”, что действия «ОптРитейла» «блокируют поставки продукции НЗБХ» в Белоруссию и грозят компании потерей свыше 70 млн руб. в год. Порошки TeoN и Stiray узнаваемы в этой стране и продаются в локальных сетях, говорит он. Регистрация дистрибутором прав на эти бренды, по мнению господина Аросланова, вводит в заблуждение белорусских потребителей относительно производителя продукции.

Владельцем НЗБХ в СПАРК указан Вячеслав Рыченков. По собственным данным, производит более 50 тыс. тонн готовой продукции бытовой химии. В 2022 году доля компании в сегменте производства стиральных порошков составила 6,3% по РФ (данные НИИ бытовой химии «Росса»). Финансовые показатели компании за 2021–2022 годы в СПАРК не раскрываются.

Представитель НЗБХ пояснил “Ъ”, что компания начала поставки в Белоруссию порошков TeoN и Stiray в марте 2023 года и не успела зарегистрировать на себя права на эти бренды в стране. Регистрация товарных знаков в РФ по национальной системе не предоставляет ему правовую охрану в Белоруссии, поясняет руководитель практики «Интеллектуальная собственность» минской юрфирмы GRATA International Наталия Жук. По ее словам, нередко этим пользуются «недобросовестные лица, чтобы воспрепятствовать иностранному владельцу брендов реализовывать свою продукцию в стране либо получить материальную выгоду».

В «ОптРитейле» на запрос “Ъ” не ответили. Но в имеющемся у “Ъ” письме, направленном новосибирскому производителю, дистрибутор аргументирует регистрацию на себя брендов TeoN и Stiray в Белоруссии «защитой своих инвестиций, интересов и проделанной работы по вводу и расширению представленности в республики продукции НЗБХ».

Теперь НЗБХ, как сообщили “Ъ” в компании, готовит обращение в антимонопольный орган Белоруссии о недобросовестной конкуренции и пакет документов для признания недействительным решения о регистрации в республике оспариваемых знаков. Но этот процесс может занять минимум полгода, уточнили в компании.

Рафис Аросланов называет «беспрецедентным» регистрацию в соседней стране российских брендов без ведома их правообладателей. Но опрошенные “Ъ” юристы и производители потребительских товаров говорят, что ситуации с нарушением интеллектуальной собственности в Белоруссии нередки. Проблем можно избежать, если перед выводом продукции на новый рынок зарегистрировать права на бренд в соответствующей юрисдикции, отмечает руководитель практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев. Но в той же Белоруссии этот процесс занимает от трех месяцев, говорит один из собеседников “Ъ” из числа производителей из сегмента FMCG.

В случае возбуждения в Белоруссии антимонопольного дела НЗБХ предстоит доказать, что местный дистрибутор, используя известный на локальном рынке бренд, пытается получить незаконные преимущества и причиняет вред правообладателю в виде упущенной выгоды в республике, поясняет адвокат Kulik & Partners Law.Economics Асия Раджабова. В российской судебной практике владельцам брендов в основном удается оспорить незаконные действия дистрибуторов, добавляет Василий Зуев. Но у НЗБХ есть шанс оспорить действия «ОптРитейла» в Белоруссии — эта страна, как и Россия, подписала Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности, считает госпожа Раджабова. Статья 6. Septies конвенции, по ее словам, дает право владельцу брендов потребовать аннулирования их регистрации дистрибутором.

Халиль Аминов, Анна Занина

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...