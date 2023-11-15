В Союзном государстве постирались бренды

Новосибирский производитель стиральных порошков TeoN и Stiray, выйдя на белорусский рынок, столкнулся там с серьезными трудностями. Местный дистрибутор, не уведомив российскую сторону, зарегистрировал эти бренды на себя. Теперь владелец торговых знаков намерен оспорить действия контрагента. Юристы и производители говорят, что такие случаи в Белоруссии нередки и советуют зарегистрировать в этой стране права на интеллектуальную собственность до начала поставок своей продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, в котором Новосибирский завод бытовой химии (НЗБХ) уведомил своих партнеров о нарушении интеллектуальных прав со стороны одного из своих дистрибуторов в Белоруссии — ООО «ОптРитейл». Эта компания без ведома НЗБХ и «используя несовершенство законодательства» зарегистрировала на себя в республике права на бренды стиральных порошков TeoN и Stiray, выпускаемые новосибирским производителем.

Гендиректор НЗБХ Рафис Аросланов заявил “Ъ”, что действия «ОптРитейла» «блокируют поставки продукции НЗБХ» в Белоруссию и грозят компании потерей свыше 70 млн руб. в год. Порошки TeoN и Stiray узнаваемы в этой стране и продаются в локальных сетях, говорит он. Регистрация дистрибутором прав на эти бренды, по мнению господина Аросланова, вводит в заблуждение белорусских потребителей относительно производителя продукции.

Владельцем НЗБХ в СПАРК указан Вячеслав Рыченков. По собственным данным, производит более 50 тыс. тонн готовой продукции бытовой химии. В 2022 году доля компании в сегменте производства стиральных порошков составила 6,3% по РФ (данные НИИ бытовой химии «Росса»). Финансовые показатели компании за 2021–2022 годы в СПАРК не раскрываются.

Представитель НЗБХ пояснил “Ъ”, что компания начала поставки в Белоруссию порошков TeoN и Stiray в марте 2023 года и не успела зарегистрировать на себя права на эти бренды в стране. Регистрация товарных знаков в РФ по национальной системе не предоставляет ему правовую охрану в Белоруссии, поясняет руководитель практики «Интеллектуальная собственность» минской юрфирмы GRATA International Наталия Жук. По ее словам, нередко этим пользуются «недобросовестные лица, чтобы воспрепятствовать иностранному владельцу брендов реализовывать свою продукцию в стране либо получить материальную выгоду».

В «ОптРитейле» на запрос “Ъ” не ответили. Но в имеющемся у “Ъ” письме, направленном новосибирскому производителю, дистрибутор аргументирует регистрацию на себя брендов TeoN и Stiray в Белоруссии «защитой своих инвестиций, интересов и проделанной работы по вводу и расширению представленности в республики продукции НЗБХ».

Теперь НЗБХ, как сообщили “Ъ” в компании, готовит обращение в антимонопольный орган Белоруссии о недобросовестной конкуренции и пакет документов для признания недействительным решения о регистрации в республике оспариваемых знаков. Но этот процесс может занять минимум полгода, уточнили в компании.

Рафис Аросланов называет «беспрецедентным» регистрацию в соседней стране российских брендов без ведома их правообладателей. Но опрошенные “Ъ” юристы и производители потребительских товаров говорят, что ситуации с нарушением интеллектуальной собственности в Белоруссии нередки. Проблем можно избежать, если перед выводом продукции на новый рынок зарегистрировать права на бренд в соответствующей юрисдикции, отмечает руководитель практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев. Но в той же Белоруссии этот процесс занимает от трех месяцев, говорит один из собеседников “Ъ” из числа производителей из сегмента FMCG.

В случае возбуждения в Белоруссии антимонопольного дела НЗБХ предстоит доказать, что местный дистрибутор, используя известный на локальном рынке бренд, пытается получить незаконные преимущества и причиняет вред правообладателю в виде упущенной выгоды в республике, поясняет адвокат Kulik & Partners Law.Economics Асия Раджабова. В российской судебной практике владельцам брендов в основном удается оспорить незаконные действия дистрибуторов, добавляет Василий Зуев. Но у НЗБХ есть шанс оспорить действия «ОптРитейла» в Белоруссии — эта страна, как и Россия, подписала Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности, считает госпожа Раджабова. Статья 6. Septies конвенции, по ее словам, дает право владельцу брендов потребовать аннулирования их регистрации дистрибутором.

Халиль Аминов, Анна Занина