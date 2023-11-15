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Коммерсантъ FM
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Бондарчук: в российском кино наблюдается кадровый голод

Кинорежиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук заявил, что в российском кинематографе наблюдается серьезный кадровый голод. По его словам, это связано с «беспрецедентным количеством киносъемок» в стране.

Федор Бондарчук

Федор Бондарчук

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Федор Бондарчук

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Проблема стоит довольно остро особенно сейчас, когда количество проектов достигает каких-то заоблачных высот. Расписаны все — и на годы вперед, так что кадровый голод, конечно же, чувствуется»,— сообщил ТАСС господин Бондарчук.

По его словам, в России в последнее время появляется все больше талантливых режиссеров, однако «одаренных авторов не бывает много». Федор Бондарчук подчеркнул важность обучения деятелей киноискусства и отметил, что «определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются». «Какие-то поступательные шаги в этом направлении уже сделаны: в кино работают такие наши выпускники, как тот же Женя Сангаджиев, режиссер "Льда-3" Юра Хмельницкий, год назад все говорили про яркий дебют Василисы Кузьминой "Ника"»,— пояснил он.

Александр Кислов

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