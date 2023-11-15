В Пентагоне не верят, что поставка F-16 ВСУ изменит расстановку сил на поле боя

Министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл считает, что поставка истребителей F-16 Украине не сможет «фундаментально изменить» расклад сил в российско-украинском военном конфликте. При этом, по его мнению, F-16 окажет «неоценимую помощь» украинской армии.

«Считаю, что поставка F-16 будет важным приращением к потенциалу Украины и поможет их военным эффективнее сражаться. Однако я бы не сказал, что это как-то фундаментальным образом изменит расстановку сил на поле боя»,— пояснил господин Кендалл, выступая в вашингтонском Центре в поддержку новой американской безопасности. Чиновник назвал это «мнением разных представителей Пентагона» и пояснил, что с этими оценками он полностью солидарен.

Он подчеркнул, что точные сроки поставки истребителей Украине будут зависеть от того, насколько быстро украинские пилоты пройдут обучение полетам на этих самолетах, а также от «политических решений» западных политиков.

25 октября ВВС США начали обучать небольшое число украинских летчиков полетам на истребителях F-16 в 162-м крыле Национальной гвардии Аризоны. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников в августе нынешнего года предполагал, что армия страны сможет использовать F-16 не ранее весны 2024 года. О готовности передать истребители заявляли Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия.

Александр Кислов