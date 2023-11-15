Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пентагоне не верят, что поставка F-16 ВСУ изменит расстановку сил на поле боя

Министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл считает, что поставка истребителей F-16 Украине не сможет «фундаментально изменить» расклад сил в российско-украинском военном конфликте. При этом, по его мнению, F-16 окажет «неоценимую помощь» украинской армии.

«Считаю, что поставка F-16 будет важным приращением к потенциалу Украины и поможет их военным эффективнее сражаться. Однако я бы не сказал, что это как-то фундаментальным образом изменит расстановку сил на поле боя»,— пояснил господин Кендалл, выступая в вашингтонском Центре в поддержку новой американской безопасности. Чиновник назвал это «мнением разных представителей Пентагона» и пояснил, что с этими оценками он полностью солидарен.

Он подчеркнул, что точные сроки поставки истребителей Украине будут зависеть от того, насколько быстро украинские пилоты пройдут обучение полетам на этих самолетах, а также от «политических решений» западных политиков.

25 октября ВВС США начали обучать небольшое число украинских летчиков полетам на истребителях F-16 в 162-м крыле Национальной гвардии Аризоны. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников в августе нынешнего года предполагал, что армия страны сможет использовать F-16 не ранее весны 2024 года. О готовности передать истребители заявляли Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия.

Александр Кислов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...