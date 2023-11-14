Лекарства закупили впрок

Федеральная антимонопольная служба проверяет контракт минздрава Нижегородской области и госпредприятия «Нижегородская областная фармация» на услугу по поставке лекарств за 8,6 млрд руб. на два года вперед. Договор был подписан за неделю до изменения порядка закупки у единственного поставщика и отмены права регионов регулировать такие контракты своими нормами. Оспаривающий крупный контракт председатель общественной организации «Стопкартель» Александр Кулаков назвал сделку заключенной наспех, чтобы обойти поправки федерального закона. В минздраве и фармации считают торги законными и настаивают, что новый федеральный порядок закупок не имеет обратной силы и не распространяется на этот контракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель ФАС России Максим Шаскольский считает, что закупки у единственного поставщика ограничивают конкуренцию

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Руководитель ФАС России Максим Шаскольский считает, что закупки у единственного поставщика ограничивают конкуренцию

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Комиссия ФАС России в Москве во вторник начала рассматривать закупку минздрава Нижегородской области на поставку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 8,6 млрд руб. на 2024–2025 годы по жалобе председателя общественной организации «Стопкартель» Александра Кулакова. Контракт минздрав заключил с единственным поставщиком — госпредприятием «Нижегородская областная фармация» (ГП НОФ) 19 июня 2023 года. Александр Кулаков в своей жалобе обратил внимание ФАС на то, что закупку провели за неделю до вступления в силу поправок к п. 6 ч. 1 ст. 93 федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок». Эта редакция закона изменила порядок закупок у государственных поставщиков, подобных НОФ, наделенных исключительными полномочиями на поставку лекарств в регионах.

Прежде их деятельность регулировали региональные законы, после редакции закона госпоставщики в регионах утратили привилегии.

Также Александр Кулаков полагает, что минздрав и НОФ решили обойти новые нормы закона, заключив контракт на поставку лекарств сразу на 2024–2025 годы, тогда как могли объявить открытые конкурентные торги позже.

Также он указал, что начало исполнения контракта совпадает с датой его подписания — 19 июня, но по реальным срокам изготовления поставки лекарств физически не могут начаться ранее октября 2023 года, что противоречит условиям договора и тоже указывает на спешку контрагентов. Заявитель обратил внимание комиссии на то, что руководитель ФАС Максим Шаскольский в сентябре призывал субъекты РФ уходить от практики сотрудничества с подобными региональными монополиями, поскольку это, по его мнению, приводит к росту цен на лекарства.

Представители минздрава и НОФ настаивали, что контракт был заключен на законных основаниях, поскольку на момент сделки действовало региональное право. Они напомнили, что в 2016 году Верховный суд признал законным заключение контрактов с единственными поставщиками. Представитель НОФ Андрей Архипов добавил, что по нормам Гражданского кодекса вступивший в силу после подписания контракта закон обратной силы не имеет. Также в качестве довода стороны указали, что минздрав заключил контракт на оказание услуг по поставке лекарств, а не непосредственно на поставку.

Рассмотрение жалобы продолжится в пятницу. Проверкой цены договора будет заниматься Финансовая служба финмониторинга, куда комиссия ФАС передаст жалобу.

Напомним, в июне ФАС отменила поставку лекарств минздраву Нижегородской области от НОФ на 1,7 млрд руб. Тогда комиссия ФАС обнаружила, что заказчик неправомерно объединил в один лот препараты разных производителей без возможности поставок альтернативных аналогов, требовал гарантийные письма от производителей, установил предельный размер оптовой надбавки к цене лекарств и прописал заведомо неисполнимые условия договора в части срока поставки.

Впрочем, НОФ предписание ФАС исполнять не стало и обжаловало его в суде, иск был оставлен без движения и пока решения суда нет.

Роман Рыскаль