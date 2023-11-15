Норвежского шахматиста Карлсена пригласят на турнир претендентов FIDE 2024 года

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович в интервью «Ъ» заявил, что первого номера мирового рейтинга норвежца Магнуса Карлсена, владевшего титулом чемпиона мира десять лет и отказавшегося от борьбы за него в прошлом году, пригласят на турнир претендентов 2024 года.

По словам господина Дворковича, FIDE считает Магнуса Карлсена игроком, квалифицировавшимся на Кандидатский турнир благодаря победе в состоявшемся летом в Баку Кубке мира. В этом соревновании весной следующего года в Торонто восемь гроссмейстеров определят будущего соперника действующего чемпиона мира, китайца Дин Лижэня.

«Магнус не раз говорил, что не будет участвовать в борьбе за чемпионский титул. Это его позиция, которую мы уважаем. Но в данный момент он игрок, квалифицировавшийся на турнир претендентов. И ему, как и всем остальным, в январе будет отправлен на подпись контракт для выступления на нем»,— сказал господин Дворкович. В случае отказа Карлсена в Торонто его заменит азербайджанец Ниджат Абасов.

Подробнее о будущем мировых шахмат читайте в интервью Аркадия Дворковича «Ъ».