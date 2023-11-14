Турчак: «Единая Россия» обновит руководство 6 реготделений

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в Telegram, что в ближайшее время новые руководители возглавят региональные отделения партии в Красноярском, Пермском и Забайкальском краях, Омской и Ярославской областях, а также на Чукотке. Он добавил, что сегодня, 14 ноября, они решением президиума генсовета назначены временно исполняющими обязанности глав реготделений.

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Новыми руководителями станут:

губернатор Красноярского края Михаил Котюков;

губернатор Пермского края Дмитрий Махонин;

губернатор Омской области Виталий Хоценко;

глава Чукотки Владислав Кузнецов;

начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец;

министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.

Андрей Турчак сообщил, что до конца ноября в этих шести регионах пройдут конференции, на которых кандидатуры новых глав реготделений должны быть утверждены.

17 декабря «Единая Россия» проведет съезд. Скорее всего, к тому моменту выборы президента-2024 уже будут назначены Советом федерации, а действующий глава государства Владимир Путин может объявить о своем в них участии. По словам источников «Ъ», основной темой съезда как раз и станет президентская кампания. До начала декабрьского форума партия проведет специальные панельные дискуссии, посвященные смысловым линиям предстоящих выборов.

Подробнее — в материале «Единороссы встраиваются в президентский график».