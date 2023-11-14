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Коммерсантъ FM
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СКР назначил 12 экспертиз по делу Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве

Следственный комитет России (СКР) назначил 12 экспертиз по делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки. Об этом адвокат Алексей Сандалов сообщил «РИА Новости». По его словам, в число экспертиз входят медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические проверки.

Господин Сандалов добавил, что в рамках проведения экспертиз планируется проверить на предмет следов пороха одежду, в которой был Ирек Магасумов, а также одежду его сослуживца Павла Яськевича. Кроме того, специалисты намерены проверить свидетелей и самого обвиняемого на вменяемость.

Ирек Магасумов был заключен под стражу в СИЗО ЛНР 12 августа по обвинению в бытовом убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, вечером 11 августа 35-летний подполковник Магасумов, за неделю до этого получивший звание Героя России за участие в СВО, отдыхал в баре Луганска с двумя 18-летними местными девушками и застрелил одну из них в результате ссоры. Защита полагает, что стрелять мог не он, а его сослуживец Павел Яськевич, который позднее признался в убийстве.

Подробнее о деле Ирека Магасумова — в материале «Ъ» «Защита героя ставит на здравый смысл».

Полина Мотызлевская

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