Защита героя ставит на здравый смысл

Южный окружной военный суд (ЮОВС) в Ростове-на-Дону сегодня, 10 ноября, оценит законность ареста заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Ирека Магасумова, удостоенного звания Героя России за участие в СВО, взятого под стражу по обвинению в убийстве девушки во время совместной вечеринки. Защита подполковника попытается убедить суд в том, что выдвинутое против него обвинение противоречит здравому смыслу: у офицера не было никаких причин, чтобы стрелять в 18-летнюю жительницу Луганска. Против героя, возможно, окажутся результаты судебно-медицинской экспертизы и показания его бывших подчиненных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирек Магасумов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Ирек Магасумов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Меру пресечения Иреку Магасумову, содержащемуся в СИЗО ЛНР с 12 августа, уже обсуждали в трех судах. Подполковника арестовывал сначала Ленинский райсуд Луганска, затем вмешался Верховный суд ЛНР, указавший первой инстанции на нарушение подсудности, и только после этого избранный ранее арест и его продление утвердил Луганский гарнизонный военный суд.

На заседании по рассмотрению апелляционной жалобы в ЮОВС представитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, обвиняющего подполковника Магасумова в бытовом убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), попытается убедить суд в том, что, оставаясь на свободе, фигурант может сбежать, уничтожить улики, оказать давление на свидетелей или воспрепятствовать расследованию каким-то иным способом. Защита, в свою очередь, заявит, что ничего из перечисленного ее клиент делать не планирует и во время предварительного следствия вполне может оставаться, например, под надзором командира своей части. Кроме того, спор в суде второй инстанции, по данным близкого к участникам источника “Ъ”, будет вестись по существу выдвинутых обвинений.

По версии следствия, напомним, вечером 11 августа 35-летний замкомбрига Магасумов, за неделю до этого получивший звание Героя России за активное участие в СВО, отдыхал в луганском баре с двумя 18-летними местными девушками. После обильного застолья одна из дам попросила офицера разрешить ей пострелять по бутылкам из его ПМ в соседнем сквере. Тренировка, как считает следствие, закончилась ссорой. По версии ГВСУ, Герой России сначала «в грубой форме высказал потерпевшей претензию по поводу ее манеры общения», затем выстрелил в нее и убежал. Пуля пробила потерпевшей аорту, и девушка погибла от внутреннего кровотечения до приезда врачей.

Защита подполковника считает, что эта версия строится только на показаниях второй девушки-свидетеля, которым доверять не стоит, поскольку та давала их после употребления 300 г водки вперемешку с шампанским и алкогольными коктейлями. Впрочем, свидетельница настаивает на своем и сейчас, упорно повторяя на очных ставках с Иреком Магасумовым: «Это был он!». При этом девушка так и не смогла уточнить детали происшествия. Она, например, не знает, в какой руке держал пистолет убийца, прицеливался он или стрелял навскидку. По данным ключевого свидетеля, перед тем как убежать, стрелок поддержал раненую и помог ей опуститься на брусчатку сквера. Кто затем перевязал потерпевшую, уложил ее на лавочку, а саму свидетельницу усадил рядом, из памяти последней тоже выпало.

По мнению адвокатов подполковника, гораздо ближе к истине были показания еще одного участника застолья, приятеля и подчиненного Ирека Магасумова капитана Павла Яськевича. Напомним, уже на следующий день после убийства девушки он признался в этом преступлении. По словам капитана, после учебной стрельбы по бутылкам именно он забрал пистолет и сел на лавочку, чтобы проверить оружие и убрать его. В момент проверки, как утверждает офицер, и произошел случайный выстрел. Случившееся ЧП, как заявил на допросе Павел Яськевич, перепугало его. Он сбежал, оставив раненую, приехал на попутке в часть и до самого утра уничтожал улики. Капитан, по его словам, сбрил бороду, полагая, что по ней его смогут опознать, спрятал пистолет и тщательно выстирал свои джинсы и футболку, надеясь уничтожить оставшиеся на одежде продукты выстрела.

Таким образом, следствие, как полагает защита, могло бы просто проверить две изложенные очевидцами версии с помощью экспертиз и данных объективного контроля, но этого до сих пор не произошло. Как пояснил “Ъ” адвокат Ирека Магасумова Алексей Сандалов, защита с первых дней расследования настаивала на проведении 12 дополнительных экспертиз: медико-криминалистической, ситуационной, дактилоскопической, психолого-психиатрической и других, однако следствие согласилось на них только в середине октября. «Почему, например, одежду Павла Яськевича взяли для проведения химического анализа только через два месяца после ЧП, для меня неясно»,— отметил защитник.

Стоит уточнить, что некоторые другие экспертизы были проведены еще в минувшем августе. Так, например, судебно-медицинское исследование трупа погибшей девушки, как утверждает ГВСУ, опровергает версию о случайном выстреле, изложенную Павлом Яськевичем. Оценив наклон так называемого раневого канала от пули в теле погибшей, специалисты установили, что выстрел был произведен сверху, а не снизу и сделать его сидевший на лавочке человек никак не мог. Защита сомневается в объективности проведенного исследования. Тем более учитывая, что на месте происшествия не удалось найти ни саму пулю от ПМ, якобы пробившую потерпевшую насквозь, ни стреляную гильзу от нее. Однако ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы трупа адвокатам пока не позволяют.

Еще одним аргументом следствия в пользу содержания под стражей Ирека Магасумова наверняка станут запрошенные ГВСУ в Минобороны и 74-й мотострелковой бригаде характеристики на обвиняемого. Его защиту с этими материалами тоже пока не ознакомили, однако из близких к следствию источников “Ъ” стало известно, что мнения сослуживцев о героическом заместителе комбрига оказались не столь однозначными, как ожидалось. Командование отметило организаторские способности, профессионализм и храбрость подполковника, а некоторые офицеры из числа его подчиненных припомнили Иреку Магасумову преждевременный, с их точки зрения, и выполненный по личной инициативе замкомбрига штурм украинского укрепрайона, приведший к потерям личного состава.

«Мы настаиваем на абсурдности предъявленных обвинений и будем доказывать свою правоту во всех судебных инстанциях»,— резюмировал адвокат Сандалов, отметив, что не признает вину и сам Герой России Магасумов. Несмотря на уже трехмесячное содержание под стражей, офицер не падает духом, здоров и полон сил. «Его беспокоят только головные боли, ставшие следствием перенесенных ранее контузий»,— сообщил господин Сандалов.

Сергей Машкин