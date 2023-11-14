CNN: Израиль и ХАМАС приблизились к договоренности об освобождении заложников

Переговоры Израиля с боевиками «Хамаса» по передаче заложников и паузе в боевых действиях близки к финалу, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Президент США Джо Байден считает, что сделка по освобождению заложников между Израилем и «Хамасом» может быть совершена в ближайшее время. По словам президента, такие выводы он сделал после разговора с людьми, вовлеченными в обсуждение. Неназванные американские чиновники рассказали CNN, что стороны действительно приближаются к соглашению об освобождении заложников. Однако некоторые собеседники телеканала считают, что переговоры все еще могут сорваться.

Ранее сегодня, 14 ноября, глава «Палестинского исламского джихада» Зиад ан-Нахал заявил, что боевики могут оставить переговоры по выдаче израильских заложников «до лучших обстоятельств». Слова Зиада ан-Нахала передает Reuters. Согласно материалу агентства, «Палестинский исламский джихад» недоволен методом переговоров Израиля. Согласно заявлению боевиков, действия Израиля «могут вытолкнуть» «Палестинский исламский джихад» из процесса переговоров.

13 ноября военное крыло «Хамаса» заявило о готовности освободить 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. В заявлении говорилось, что не все заложники находятся в распоряжении «Хамаса», поэтому с их поиском и последующей передачей израильской стороне возникают сложности.

9 ноября телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что боевое крыло «Палестинского исламского джихада» опубликовало видео, на котором видны мальчик и пожилая женщина, находящиеся среди множества других заложников. Телеканал не опубликовал само видео, но показал фотографии женщины и мальчика по отдельности. Когда они были сделаны, неизвестно. «Аль-Арабия» утверждает, что в видео боевики заявили о намерении освободить двоих заложников по гуманитарным и медицинским причинам при выполнении определенных условий. Каких именно, не сообщили.

Телеканал также утверждал, что мальчик и пожилая женщина находились среди 240 других израильтян, взятых в заложники боевиками «Хамаса» и «Палестинского исламского джихада» в ходе атаки 7 октября. По данным израильской стороны, всего в заложниках у боевиков находятся именно 240 израильтян. В начале октября боевики «Хамаса» сообщали о сотне похищенных израильтян, «Палестинский исламский джихад» заявлял более чем о 30 заложниках.

О ситуации в Газе — в материале «Ъ» «"Хамас" себя уже не контролирует».

Полина Мотызлевская