Платежный минимум

Законопроект, обязывающий банки в течение 30 дней возмещать гражданам средства, списанные мошенниками, получил новое развитие. По данным «Интерфакса», Минэкономики предлагает установить минимальный порог суммы денежных средств, при превышении которого будет происходить возмещение. При этом в законопроекте установлено требование к банкам проверять все переводы физлиц на предмет того, не находится ли получатель средств в черном списке. Если банк при этом перевел деньги, он и компенсирует всю похищенную сумму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проблема борьбы с мошенниками до сих пор остается нерешенной, а принимаемые меры — неэффективными. Тот же самый законопроект уже не раз критиковали участники рынка, утверждая, что реально защитить он никого не сможет, а затраты банков, которым придется проверять каждый перевод граждан, ожидаемо увеличатся. Тем не менее документ внесен в Госдуму и готовится к первому чтению.

Минэкономики, по мнению источников «Интерфакса», внося свои предложения, заботится о добросовестных получателях средств. Ведь при сплошной проверке всех операций клиентов их сроки удлинятся, что может приводить к нарушению исполнения обязательств средств перед третьими лицами. В министерстве отказались от комментариев, а в ЦБ лишь заявили, что поддерживают законопроект, отметив, что в текущей версии нет нормы о минимальном пороге суммы.

В целом идея выглядит здравой, поскольку установление нижнего порога позволит банкам не проверять мелкие переводы и тем самым снизить затраты. К тому же можно установить такой порог, который не будет критичен для клиента. Например, в СБП, по данным Банка России, средняя сумма перевода составляла около 5 тыс. руб. Кроме того, гражданин, увидев СМС или пуш-уведомление о переводе, который он совершал, сможет тут же позвонить в банк и заблокировать счет или карту. Тем самым он потеряет лишь небольшую часть средств, хранящихся на счете.

Однако польза оказывается обоюдной только на первый взгляд. Банкам порог действительно поможет, избавив их от необходимости возмещать небольшие суммы, но граждан это не спасет от потери крупных сумм. Ведь, согласно законопроекту, банк обязан возмещать похищенное, только если получатель средств находился в черном списке. Получается, что в любом другом случае все происходит по схеме, действующей и сейчас: заявление в полицию и поиск мошенников с малопредсказуемым результатом.

Зато для самих мошенников открываются дополнительные перспективы: они смогут продолжать пользоваться счетами, оказавшимися в черном списке, просто переводя на них небольшие суммы.