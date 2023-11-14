Huawei нарастила до 47% долю китайских комплектующих в своих флагманских смартфонах

Японское агентство Nikkei сообщило, что китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies существенно повысила долю китайских комплектующих в своих смартфонах. Nikkei провела совместное исследование с компанией Fomalhaut Techno Solutions, разобрав флагманский смартфон Huawei Mate 60 Pro, чтобы понять, сколько китайских комплектующих использовалось в производстве этого китайского телефона.

Выяснилось, что доля китайских комплектующих составила в этом смартфоне 47% — это на 18% выше, чем во флагмане трехлетней давности Mate 40 Pro, где было множество комплектующих от американских, корейских, японских и тайваньских компаний. «Обнаружилось, что Китай совершил заметный технологический рывок после того, как США наложили на Huawei санкции»,— отмечает агентство.

В частности, сообщается, что Huawei теперь использует компоненты для дисплея на органических светодиодах от китайской компании BOE Technology Group, тогда как ранее там были компоненты корейской LG Display. Кроме того, в сенсорном дисплее для флагмана Huawei теперь используются китайские компоненты — ранее там применялись комплектующие американской компании Synaptics.

Сообщается, что доля японских компонентов в Mate 60 Pro составила 1%, а в Mate 40 Pro — 19%. Снижение доли японских комплектующих произошло из-за того, что Huawei сменила поставщика модулей для камеры — с японской Sony на корейскую Samsung. По этой причине доля корейских комплектующих в Mate 60 Pro выросла до 36%, что на 5% больше, чем в Mate 40 Pro.

Евгений Хвостик