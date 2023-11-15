Никарагуанское гражданство оказалось слабой вакциной

Бывшего почетного консула Никарагуа в Санкт-Петербурге и экс-директора НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина лишили гражданства латиноамериканской республики из-за нарушения закона о миграции и положений конституции этой страны. Долгое время ученый занимался вопросами взаимодействия между двумя государствами в сфере здравоохранения. На сегодняшний день «дочка» петербургского НИИ The Latin American Institute of Biotechnology Mechnikov входит в тройку лидеров фарминдустрии Никарагуа, а сам Виктор Трухин находится в России под следствием и уже несколько месяцев сидит в СИЗО по делу о растрате свыше 430 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Трухин находится в России под следствием и уже несколько месяцев сидит в СИЗО по делу о растрате свыше 430 млн. руб

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Виктор Трухин находится в России под следствием и уже несколько месяцев сидит в СИЗО по делу о растрате свыше 430 млн. руб

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2021 году директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС, входит в перечень системообразующих и стратегических предприятий РФ) Виктор Трухин стал почетным консулом Никарагуа в Петербурге. Принимая поздравления, ученый вспомнил, как зарождался проект совместного российско-никарагуанского завода по производству вакцин The Latin American Institute of Biotechnology Mechnikov (Институт Мечников, дочернее предприятие СПбНИИВС). «Запуск производства был достаточно смелой и амбициозной задачей с технологической точки зрения, и стал возможным только благодаря сотрудничеству, общим усилиям и поддержке представителей власти и правительства Никарагуа»,— приводит его слова пресс-служба НИИ.

Институт Мечников был создан по договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Даниэля Ортеги. С 2019 года единственное в своем роде предприятие в Центральной Америке выпускает коммерческие серий вакцины для профилактики гриппа («Флю-М», «Флю-М Тетра»), коронавируса («Конвасэл»), а также вакцину против вируса папилломы человека и диагностические препараты, в частности, для массового скрининга туберкулеза. Согласно опубликованному рейтингу самых привлекательных компаний Никарагуа, Институт Мечников вошел в тройку лидеров фарминдустрии страны.

В августе текущего года официальное правительственное издание Никарагуа La Gaceta опубликовало материал, в котором сообщило, что местные власти согласовывают предоставление Виктору Трухину гражданства республики. В статье россиянина называли «высококвалифицированным специалистом системы здравоохранения, вносящим вклад в технологическое и научное развитие никарагуанского народа». Пост директора института он занимал на тот момент уже более десяти лет. Однако уже в начале сентября господин Трухин был уволен с должности главы института после антикоррупционной проверки, которая была организована Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). В результате планового аудита было выявлено нецелевое списание средств со счета НИИ. Речь идет о $5,9 млн (436,7 млн рублей по курсу на тот момент). В ФМБА указали, что ответственность за это лежит именно на Викторе Трухине, и передали материалы проверки в правоохранительные органы. Вскоре на него было заведено уголовное дело о присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По решению Куйбышевского райсуда обвиняемый был помещен под стражу. С момента избрания меры следствию стало известно, что Виктор Трухин имеет паспорт Никарагуа, но при этом соответствующие органы об этом не уведомил. На днях все та же La Gaceta опубликовала выдержку из текста постановления Министерства внутренних дел республики, в котором говорится, что россиянин нарушил положения конституции страны, а также местные законы о миграции и иммиграции. После чего следует, что МВД выпустило указ об утрате никарагуанского гражданства Трухина.

Отметим, что в статусе почетного консула господин Трухин занимался не только взаимодействием РФ и Никарагуа в сфере здравоохранения для производства вакцин, но и вопросами расширения двустороннего сотрудничества между странами в различных областях. Так, например, он встречался с президентом республики Даниэлем Ортегой сразу после церемонии его инаугурации в начале 2022 года. Сын главы государства, Лауреано Ортега, ранее также был директором Institute of Biotechnology Mechnikov, сейчас он спецпредставитель президента по развитию отношений с Россией.

Андрей Кучеров