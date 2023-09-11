Вакцина не помогла от ареста

Бывший директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) и почетный консул Никарагуа в Петербурге Виктор Трухин помещен в СИЗО по делу об особо крупной растрате. По версии следствия, возглавляя институт, господин Трухин необоснованно перевел более 400 млн руб. на счет никарагуанской «дочки» своего НИИ. Ранее дочь фигуранта заявляла в полицию о его исчезновении. Сейчас господин Трухин активно сотрудничает со следствием. После ухода с должности директора он написал прощальное письмо бывшим подчиненным, в котором заявил, что ему «не в чем упрекнуть себя».

Смольнинский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал бывшего руководителя СПбНИИВС Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Виктора Трухина. Об этом в минувшую субботу сообщили в объединенной пресс-службой городских судов. Господина Трухина обвиняют в присвоении или растрате, совершенными организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Речь идет о $5,9 млн (436,7 млн руб. по курсу на момент предполагаемого преступления).

По версии правоохранителей, господин Трухин перевел в 2021 году бюджетные деньги на счет зарегистрированной в Никарагуа «дочки» СПбНИИВС The Latin American Institute of Biotechnology Mechnikov (Институт Мечников) — совместного российско-никарагуанского предприятия по производству вакцин и единственного в этом роде в этом государстве. В том же году Виктор Трухин стал почетным консулом в Петербурге этой центральноамериканской республики.

Следствие между тем считает действия господина Трухина нецелевым и несанкционированным финансовым вливанием. Списание средств со счета НИИ было обнаружено ФМБА в результате плановой антикоррупционной проверки учреждения. «В ходе проверки были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности»,— сообщили 7 сентября в федеральном агентстве. При этом в ведомстве указали, что ответственность за это лежит именно на Викторе Трухине. 4 сентября он был уволен с поста директора института, который занимал более десяти лет, а материалы проверки были переданы в правоохранительные органы для их правовой оценки. Сам господин Трухин написал прощальное письмо, адресованное коллегам, в котором подчеркнул, что решение уйти было не его (Виктор Трухин был снят с должности по решению руководителя ФМБА). Он перечислил заслуги коллектива, включая разработку вакцины «Конвасэл» против коронавируса, и назвал этот год «эпохальным в истории наших институтов». «Мы прошли аудит Всемирной организации здравоохранения и первые в стране получим статут переквалифицированного производителя гриппозных вакцин»,— написал он, а также упомянул, что Институт Мечников был реализован, несмотря на весь «скепсис и сомнения» по поводу проекта. «Мне не в чем упрекнуть ни себя, ни кого бы то ни было из вас за все эти годы работы плечом к плечу»,— резюмировал он.

6 сентября дочь бывшего директора Софья написала в полицию заявление о его исчезновении. По ее словам, отец, находившийся в подавленном состоянии, перестал выходить на связь. Нашелся он, когда стало известно о его задержании.

В суде защита господина Трухина просила отправить его под домашний арест или назначить иную, не связанную с заключением под стражу меру пресечения. Сам фигурант свою вину отрицает, но при этом активно сотрудничает со следствием. Однако суд оснований для послаблений не увидел — фигурант был заключен под стражу до 7 ноября.

Отметим, что на днях обвинение в получении взятки в размере 36 млн руб. было предъявлено бывшему заместителю господина Трухина по экономике и финансам Андрею Васильеву. Он, как утверждает следствие, оказывал содействие предпринимателям, которые участвовали в заключении госконтрактов на поставку необходимого для производства вакцины от гриппа инкубационного куриного яйца. Сейчас он также находится в СИЗО.

СПбНИИВС входит в перечень системообразующих и стратегических предприятий РФ. Институт биотехнологии Мечников реализован НИИ совместно с Никарагуанским институтом социального страхования. Он зарегистрирован как никарагуанское юридическое лицо и значится локальным производителем в этой стране. В планах руководства Института Мечников стоит задача сделать его хабом для продвижения российской фармпродукции на рынке Латинской Америки и Карибского бассейна.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург