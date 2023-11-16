Объединение культур

В этом году IX Санкт-Петербургский международный культурный форум (СПбМКФ) не только изменил свой формат в соответствии с новыми геополитическими реалиями, но и наполнился новым содержанием. В дни проведения мероприятия представители стран СНГ, ШОС, БРИКС и других дружественных государств в ходе крупных панельных дискуссий обсудят вопросы взаимодействия культур в стремительно меняющимся мире, а также сохранения и преемственности культурного наследия. О деталях деловой программы главного культурного события года — читайте в материале «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится после трехлетнего перерыва

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится после трехлетнего перерыва

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Санкт-Петербургский международный культурный форум — одно из самых значимых и престижных культурных событий в России и в мире. Ежегодно он привлекает внимание тысяч экспертов в области культуры и служит площадкой для обмена идеями и культурными ценностями. Мероприятие традиционно проводится в городе-музее Санкт-Петербурге, который на протяжении столетий сохраняет за собой статус центра культурных событий нашей страны.

Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится после трехлетнего перерыва: в 2020–2021 годах мероприятие не проводилось из-за пандемии COVID-19, а в 2022-м Министерство культуры РФ приняло решение отменить его проведение. В этом году форум вновь откроет свои двери для представителей десятков стран: выдающихся деятелей театра, оперы и балета, режиссеров и музыкантов, а также представителей власти, бизнеса и академического сообщества. В соответствии с постановлением правительства Петербурга на подготовку и проведение мероприятия городские власти направят 100 млн рублей. Организаторами форума выступают правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга. Субсидии на организацию СПбМКФ будут выделяться на паритетной основе Минкультуры РФ и правительством Петербурга. Директором форума назначен художественный руководитель Михайловского театра и генеральный директор Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ им. Горького) Владимир Кехман.

По словам председателя оргкомитета форума, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, организаторам поступили заявки как минимум из 70 государств, включая страны БРИКС, ШОС, СНГ. Среди гостей ожидаются министры культуры и их заместители, а также представители творческих и политических кругов.

Комментируя детали будущего мероприятия, председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов подчеркнул, что в настоящее время выстраивание диалога между разными народами, конфессиями и мировоззрениями сложно переоценить. И именно поэтому в текущем году особое внимание будет придаваться расширению сотрудничества между членами БРИКС, ШОС, СНГ и Евразийского экономического союза. Ожидается, что в рамках дискуссий участники форума обсудят совместную работу в гуманитарном направлении и необходимость серьезной дискуссии о будущем мировой культуры.

Девятый по счету Санкт-Петербургский международный культурный форум будет посвящен истории и современности в художественной культуре — теме, заданной президентом России Владимиром Путиным, отражающей важность сохранения и преемственности культурного наследия, а также понимания его роли в современном обществе. Планируется, что глава государства посетит мероприятие и встретится с деятелями культуры со всего мира.

Что касается архитектуры программы мероприятия, то организаторы форума приняли решение уйти от большого числа камерных дискуссий и предпочесть формат серьезных крупных обсуждений ключевых вопросов. Министр культуры РФ Ольга Любимова предлагает гостям сосредоточиться на центральном диалоговом мероприятии — Форуме объединенных культур — и на основной программе, которая, в свою очередь, разделена на деловую и культурную.

Программа форума состоит из трех тематических блоков: «Познание истории через культуру», «Искусственный интеллект — угроза или благо для культуры», а также «Традиционная культура как фундамент построения цивилизационного общества». Модераторами дискуссии выступят ведущие деятели культуры, что обеспечит профессиональность и качество обсуждений.

Кроме того, в течение форума запланированы тематические дискуссионные панели, которые будут посвящены шести основным направлениям: театр, музыка, образование в сфере культуры, межмузейный диалог, кино, охрана культурного наследия. По итогам этих панелей будут проведены общие обсуждения и заседания, что позволит выработать рекомендации по развитию культуры и искусства.

В ходе проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума гостей ждет насыщенная программа культурных мероприятий: выставки, театральные премьеры и концерты государственных национальных ансамблей. Торжественный гала-концерт пройдет на Новой сцене Мариинского театра, а торжественная церемония закрытия форума — в Михайловском театре.

Одними из важных событий форума станут церемонии награждения. В ходе мероприятия будут вручены награды, такие как Премия имени Анатолия Луначарского, учрежденная дирекцией форума, чтобы отметить достижения работников культуры и представителей творческих профессий. Также будут вручены премия «Меценат года» и международная премия «Культура онлайн».

Марина Ковалева