В Воронеже суд отменил отсрочку колонии для дочери экс-главы Новоусманского района

Воронежский областной суд ужесточил приговор за мошенничество в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) дочери экс-главы Новоусманского района Владимира Чернышова Любови Овчинниковой. Вместо пяти лет колонии общего режима с девятилетней отсрочкой до исполнения 14 лет ее ребенку она получила шесть лет колонии общего режима без отсрочки, рассказали «Ъ-Черноземье» в облсуде.

В прокуратуре региона уточнили, что Овчинниковой также назначен штраф в 500 тыс. руб. и что она взята под стражу в зале суда.

Облсуд также ужесточил наказание ее соучастнице, бывшей руководительнице отдела по управлению муниципальным имуществом района Лилии Киреевой, за халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до трех месяце ареста) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Вместо четырех лет колонии общего режима с той же отсрочкой она получила пять лет колонии общего режима без отсрочки и такой же штраф. Она также взята под стражу в зале суда, уточнили в прокуратуре.

Еще двум фигурантам — Ольге Степановой и врачу-фтизиатру Степану Старосветскому — не стали менять приговоры за мошенничество. Им назначено по два года лишения свободы условно.

Приговор был вынесен в мае 2023 года Ленинским райсудом. Тогда же надзорное ведомство обжаловало наказание для Овчинниковой и Киреевой, посчитав его «несоразмерно мягким и явно не соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления».

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ в 2017 году. Оно рассматривалось суде с начала 2020 года. Он установил, что в 2012–2017 годах участники преступной группы незаконно изъяли из распоряжения местных властей 31 земельный участок общей рыночной стоимостью более 18 млн руб., которые предназначались для социально-незащищенных граждан. Также в 2013 году руководитель отдела нарушила закон, заключив от имени райадминистрации с неким КФХ договор купли-продажи, по которому участок с федеральным водным объектом стоимостью 2,5 млн руб. оказался в частной собственности.

О том, почему суд возвращал дело Любови Овчинниковой в прокуратуру,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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