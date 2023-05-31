Воронежская прокуратура обжаловала отсрочку от колонии для дочери бывшего главы Новоусманского района

Прокуратурой Ленинского района Воронежа вынесла апелляционное представление на приговор дочери бывшего главы администрации Новоусманского района Владимира Чернышова Любови Овчинниковой. Об этом сообщили в ведомстве.

Ленинский райсуд Воронежа приговорил Овчинникову к пяти годам колонии общего режима с девятилетней отсрочкой исполнения (до 14-летия ее ребенка, которому сейчас пять лет) за мошенничество в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Также четыре года колонии с такой же отсрочкой получила бывшая руководительница отдела по управлению муниципальным имуществом района Лилия Киреева за халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до трех месяце ареста) и злоупотребление должностными (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Еще двум фигурантам Ольге Степановой и врачу-фтизиатру Степану Старосветскому за мошенничество назначено по два года лишения свободы условно.

Кроме того, удовлетворены иски прокуратуры о взыскании с осужденных в солидарном порядке в пользу администрации Новоусманского района более 18 млн руб. материального ущерба.

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ в 2017 году. Оно рассматривалось суде с начала 2020 года. Он установил, что в 2012–2017 годах участники преступной группы незаконно изъяли из распоряжения местных властей 31 земельный участок общей рыночной стоимостью более 18 млн руб., которые предназначались для социально-незащищенных граждан. Также в 2013 году руководитель отдела нарушила закон, заключив от имени райадминистрации с неким КФХ договор купли-продажи, по которому участок с федеральным водным объектом стоимостью 2,5 млн руб. оказался в частной собственности.

Прокуратура посчитал наказание «несоразмерно мягким и явно не соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления». Ведомство просит пересмотреть сроки и отсрочку с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, способа и обстоятельств его совершения, личностей подсудимых.

О том, почему суд возвращал дело Любови Овчинниковой в прокуратуру, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Мошенничеству не хватает деталей».

Александр Прытков

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