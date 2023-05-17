Дочь бывшего главы района под Воронежем получила пять лет колонии с девятилетней отсрочкой

Прокуратура Воронежской области сообщила о приговоре четырем местным жителям за мошенничество в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наиболее статусный фигурант дочь экс-главы администрации Новоусманского района Владимира Чернышова Любовь Овчинникова приговорена по нему к пяти годам колонии общего режима с отсрочкой исполнения до 14-летия ее ребенка, которому сейчас пять лет.

Бывшая руководительница отдела по управлению муниципальным имуществом района Лилия Киреева получила четыре годам колонии с такой же отсрочкой. Еще двум фигурантам назначено по два года лишения свободы условно. Также удовлетворены исковые требования прокуратуры области о взыскании с осужденных в солидарном порядке в пользу администрации Новоусманского района более 18 млн руб. материального ущерба.

Уголовное дело рассматривалось в Ленинском райсуде с начала 2020 года. Как установлено судом, в 2012-2017 годах участники преступной группы незаконно изъяли из распоряжения местных властей 31 земельный участок общей рыночной стоимостью более 18 млн руб. Они предназначались для социально-незащищенных граждан. Также в 2013 году руководитель отдела нарушила закон, заключив от имени райадминистрации с неким КФХ договор купли-продажи, по которому участок с федеральным водным объектом стоимостью 2,5 млн руб. оказался в частной собственности.

После вступления приговора в законную силу будет решен вопрос о возврате в исковом порядке в госсобственность земельного участка с водным объектом, добавили в прокуратуре.

Сергей Толмачев

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