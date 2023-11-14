Reuters: Yandex N.V. может продать все российские активы за раз

Голландская компания Yandex N.V. рассматривает вариант продажи всех своих российских активов, а не только контрольного пакета акций. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на три источника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сделку, как пишет агентство, планируют завершить до конца 2023 года. Последние несколько месяцев компания проводит реструктуризацию, чтобы возместить часть средств акционеров за счет продажи основных российских предприятий. От комментариев компания отказалась.

О намерении разделить активы на российские и международные «Яндекс» объявил в ноябре 2022 года. Компания сообщала о планах предоставить конкретный план к концу 2023 года. В октябре 2023 «Яндекс» сообщил, что получил у правкомиссии по иностранным инвестициям «одно из необходимых разрешений» на разделение активов. Источник «Ъ» отмечал, что власти пересмотрели параметры сделки после того, как сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож осудил военные действия России на территории Украины.

Подробнее — в материале «Ъ» «Владелец ''Яндекса'' ответит за слова».

Петр Бузлаев