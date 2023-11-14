Летом 2023 года концерн «Покровский» провел ребрендинг торгового дома, сменив название на Grain by Grain LLC. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новый бренд был представлен на международном саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, а также на мероприятиях в Гонконге, Джакарте и Алжире.

По словам коммерческого директора агрохолдинга Екатерины Кравченко, необходимость ребрендинга продиктована расширением географии экспорта концерна «Покровский».

«Так как мы работаем с очень разными странами, нам нужен был образ, интуитивно понятный покупателю с любой культурой, религией, потребительскими предпочтениями и т. д. Из Китая, Египта, Турции, Саудовской Аравии, африканских стран»,— рассказала Екатерина Кравченко.

Графическим элементом нового бренда стала английская буква G с градиентом четырех фирменных цветов: красный, желтый, зеленый и синий. Они отражают четыре основных элемента в сельском хозяйстве — это солнце, поле, земля и вода. Однако G рисуется с обратной стороны: из земли и перегноя росток тянется к солнцу.

Международным названием компании Grain by Grain стала часть английской пословицы, многозначное понятие, которое меняет смысл в зависимости от контекста. «Оно отражает наше отношение к бизнесу: каждое зерно выросло на наших полях. Это главное отличие GG от других продавцов. При этом строгий и лаконичный дизайн, мы убрали все лишнее, сократили до минимума слова. В ответ получили отличные отзывы и теперь уверены, что выбрали правильный путь. С помощью интересных брендов, ярких образов можно гораздо эффективнее позиционировать российское продовольствие»,— подчеркнула Екатерина Кравченко.

Наталья Решетняк