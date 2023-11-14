Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Концерн «Покровский» провел ребрендинг торгового дома

Летом 2023 года концерн «Покровский» провел ребрендинг торгового дома, сменив название на Grain by Grain LLC. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новый бренд был представлен на международном саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, а также на мероприятиях в Гонконге, Джакарте и Алжире.

По словам коммерческого директора агрохолдинга Екатерины Кравченко, необходимость ребрендинга продиктована расширением географии экспорта концерна «Покровский».

«Так как мы работаем с очень разными странами, нам нужен был образ, интуитивно понятный покупателю с любой культурой, религией, потребительскими предпочтениями и т. д. Из Китая, Египта, Турции, Саудовской Аравии, африканских стран»,— рассказала Екатерина Кравченко.

Графическим элементом нового бренда стала английская буква G с градиентом четырех фирменных цветов: красный, желтый, зеленый и синий. Они отражают четыре основных элемента в сельском хозяйстве — это солнце, поле, земля и вода. Однако G рисуется с обратной стороны: из земли и перегноя росток тянется к солнцу.

Международным названием компании Grain by Grain стала часть английской пословицы, многозначное понятие, которое меняет смысл в зависимости от контекста. «Оно отражает наше отношение к бизнесу: каждое зерно выросло на наших полях. Это главное отличие GG от других продавцов. При этом строгий и лаконичный дизайн, мы убрали все лишнее, сократили до минимума слова. В ответ получили отличные отзывы и теперь уверены, что выбрали правильный путь. С помощью интересных брендов, ярких образов можно гораздо эффективнее позиционировать российское продовольствие»,— подчеркнула Екатерина Кравченко.

Наталья Решетняк

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...