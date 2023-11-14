Одного из организаторов убийства Анны Политковской помиловали за участие в СВО

Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный на 20 лет колонии за организацию убийства журналистки Анны Политковской, получил помилование за участие в специальной военной операции на Украине, сообщил РБК его адвокат Алексей Михальчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Он рассказал журналистам, что по первому контракту бывший милиционер участвовал в СВО в качестве заключенного, затем получил помилование и теперь продолжает участвовать в спецоперации, заключив новый контракт с Минобороны. Господин Михальчик уточнил, что Сергей Хаджикурбанов работал в войсках спецназа и, «вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность».

«Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской»,— добавил адвокат.

В 2014 году Сергея Хаджикурбанова осудили на 20 лет лишения свободы за организацию убийства журналистки Анны Политковской. Корреспондента «Новой газеты» застрелили 7 октября 2006 года в лифте ее дома в Москве.

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