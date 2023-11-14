Интерес петербуржцев к электрокарам и гибридам с пробегом вырос на 156%

В 2023 году жители Санкт-Петербурга стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами с пробегом. Рост спроса на них составил 156% относительно уровня в 2022 году, сообщили в пресс-службе Авито о результатах рейтинга Автотеки.

В лидерах среди субъектов Российской Федерации Свердловская область (+232%), а Петербург занял лишь четвертую строчку. Северная столица уступила Республике Татарстан (+180%) и Московской области (+192%), но обогнала федеральный центр (+128%).

В среднем по стране граждане стали на 163% чаще интересоваться электрокарами с пробегами. В тройку лидеров среди автомобилей подобного плана попали Toyota Prius, Lexus RX и Honda Civic.

«Можно предположить, что по мере наполнения рынка в этом сегменте и развития инфраструктуры с зарядными станциями рост спроса на покупку электромобилей и гибридов будет и дальше увеличиваться, как среди новых моделей, так и среди бывших в употреблении»,— поделился прогнозом старший менеджер по развитию бизнеса в Автотеке Константин Болдырев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя цена на подержанные машины не старше 15 лет повысилась в Петербурге на 2,3%.

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