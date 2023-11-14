РЖД представила СВ-вагоны с обновленным интерьером

На выставке «Транспорт России» Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) представила два варианта спальных вагонов с обновленным интерьером. Об этом сказано в сообщении компании на сайте РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев Фото: Сергей Киселев

«При разработке нового концепта было принято решение сохранить традиционное горизонтальное расположение спальных мест друг напротив друга. В то же время появилась возможность увеличить длину полок до 2 метров»,— сказано в сообщении.

В компании добавили, что в новых вагонах решили не увеличивать ширину полок и отказались от установки раковин в купе. Пространство для хранения вещей увеличили за счет багажных полок над спальными местами. В купе также есть шкафчик для хранения верхней одежды, индивидуальные светильники, розетки и USB-разъемы. Отделка пространства выполнена в оранжевом и светло-серых цветах.

Компания, как сказано в сообщении, планирует растиражировать дизайн на все вагоны сети. До конца 2023 года РЖД планирует получить 21 вагон с обновленным дизайном.