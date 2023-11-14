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Коммерсантъ FM
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ГТЛК представила первый в России маркетплейс беспилотников

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) представила прототип первой в России онлайн-площадки по продаже беспилотников. Запуск проекта запланирован на 2024 год, указано в пресс-релизе.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Торговая площадка позволит быстро подобрать необходимый беспилотный аппарат отечественного производства с помощью гибкой системы фильтров, а также при необходимости оформить покупку в лизинг, зарегистрировать или застраховать аппарат.

«Рассчитываем, что в перспективе маркетплейс станет не только инструментом реализации госзаказа и лизинговой программы в рамках нацпроекта по развитию БАС (беспилотных авиационных систем.— "Ъ"), но и площадкой для массового потребителя, которой смогут пользоваться физлица»,— заявил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Господин Дитрих отметил, что в планах компании включить маркетплейс в состав цифровой платформы по интеграции гражданских беспилотников в систему воздушного пространства.

О том, как правительство планирует развивать технологии в РФ,— в материале «Высокотехнологичная упрощенка».

Александра Горошилова

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