Инвестор готовится к строительству отеля «Телеграф» в центре Нижнего Новгорода

ООО «Телеграф» начало формировать земельный участок под строительство будущего одноименного отеля на перекрестке улиц Алексеевской и Варварской напротив нижегородского кремля. Как стало известно «Ъ-Приволжье», владелец ООО «Телеграф» Алексей Васин выкупил часть территории под застройку со стороны улицы Пискунова и расселил находящиеся там дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Московский девелопер планирует вложить в строительство отеля 2 млрд руб. Гостиница запроектирована на 140 мест, предполагается, что она будет иметь высокую категорию звездности.

Для начала работ потребуется снести магазин «Книжный Новгород» нижегородского бизнесмена Дмитрия Володина, что запланировано на ноябрь 2024 года, а также филиал Центра крови, расположенный за ним. Дмитрий Володин также подавал заявку на строительство гостиницы на этом месте, однако ее инвестиционный совет при нижегородском правительстве рассматривать не стал.

Александра Викулова