«Книжный Новгород» еще поработает

Подконтрольная нижегородскому предпринимателю Дмитрию Володину компания «Александровский ряд» проиграла судебные споры с городскими и областными властями по сносу книжного магазина «Книжный Новгород» в центре города. Однако в минимуществе дали время на освобождение земельного участка до ноября 2024 года. После этого срока угол Варварской и Алексеевской улиц придется освободить от магазина под строительство элитного отеля московского инвестора Алексея Васина. Дмитрию Володину в инвестиционной заявке по проекту гостиницы на этом месте власти отказали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание магазина «Книжный Новгород» будут сносить в ноябре 2024 года

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Здание магазина «Книжный Новгород» будут сносить в ноябре 2024 года

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области продлило работу магазина «Книжный Новгород» на площади Минина напротив кремля до 1 ноября 2024 года. Ранее ООО «Александровский сад», которому принадлежит магазин, проиграло споры в арбитражных судах администрации Нижнего Новгорода и министерству имущества Нижегородской области. Компания безуспешно пыталась обязать власти продлить договор аренды под нестационарным торговым объектом (НТО).

Магазин «Книжный Новгород» был перестроен из продуктового павильона «Алексеевские ряды», который проработал больше 15 лет. Инвестор вложил в строительство нового объекта около 90 млн руб. В начале 2023 года подконтрольное Дмитрию Володину ООО «Александровский сад» получило по электронной почте от городского департамента экономики неподписанный проект договора аренды земельного участка под магазином. Предприниматель счел это предложением заключить договор.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в судебных спорах юристы мэрии говорили, что считать высланные документы предложением заключить договор нельзя, поскольку они были отправлены сотрудником департамента, не уполномоченным на подписание договоров.

Кроме того, чиновники говорили, что место, где расположен магазин, в июне было исключено из муниципальной схемы размещения НТО. Министерство имущества Нижегородской области предписало демонтировать магазин и освободить земельный участок. В законную силу решение суда вступило в августе.

Дмитрий Володин, который реконструировал магазин по просьбам бывшего руководства регионального минкульта (проект планировали реализовать к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году), от комментариев отказался. В областном правительстве уточнили, что для освобождения участка предоставили Дмитрию Володину достаточно времени — почти год его книжный магазин может работать.

В ноябре 2024 года власти рассчитывают передать земельный участок под магазином компании «Телеграф» московского бизнесмена Алексея Васина. В сентябре региональные власти одобрили проект по строительству отеля «Телеграф» на 140 номеров стоимостью более 2 млрд руб. Отель будет расположен на перекрестке улиц Алексеевской и Варварской и затронет улицу Пискунова. Часть территории девелопер уже выкупил, а расположенные на ней дома расселил. Ранее Алексей Васин построил в этом же квартале бизнес-центр Corner place на углу улиц Пискунова–Алексеевская.

Чтобы построить отель на 140 мест, придется снести не только книжный магазин Дмитрия Володина, но и филиал Центра крови с виварием.

В министерстве здравоохранения региона уточнили, что филиал планируется переселить в основной корпус Центра крови на улице Родионова.

Отметим, что Дмитрий Володин в 2023 году от своей компании «Весенние инвестиции» также подавал заявку на строительство небольшого отеля на месте книжного магазина, но чиновники отказались ее рассматривать.

Месяц назад подлежащий сносу «Книжный Новгород» вошел в культурную программу посла Франции в РФ, который приезжал знакомиться с достопримечательностями Нижнего Новгорода.

Роман Кряжев