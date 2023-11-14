В Петербурге начнут применять беспилотники для поиска незаконных построек

В Санкт-Петербурге в 2024 году начнут использовать беспилотники для контроля соблюдения земельного законодательства, рассказал ТАСС гендиректор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

«Геоскан», крупнейший производитель беспилотников в стране, участвует в государственной инициативе по установлению экспериментально-правового режима, который используется для изучения технологий правового регулирования. Эта инициатива посвящена внедрению цифровых инноваций в муниципальный земельный контроль. Сейчас она находится на завершающей стадии рассмотрения в Минэкономразвития.

С помощью беспилотников правительство города сможет пресекать нецелевое использование земель и находить самовольные постройки. Господин Юрецкий уточнил, что пока речь идет только об информировании граждан о наличии нарушения, а не о выписывании штрафов или предписаний по их устранению.

ГК «Геоскан» зарегистрирована в Петербурге в 2011 года. Группа специализируется на производстве коммерческих БПЛА двух типов: самолетного и мультироторного.

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