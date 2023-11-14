Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Татарстана учредили премию имени Федора Шаляпина

Правительство Татарстана учредило региональную премию имени Федора Шаляпина. Постановление об этом подписал глава Кабмина региона Алексей Песошин.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премию будут присуждать раз в два года с 2023 года. Ее размер равен 200 тыс. руб. Премия будет присуждаться в целях стимулирования творческого потенциала молодых деятелей музыкального и вокального искусства, сохранения традиций вокального искусства. Деньги на эти цели будут выделены из бюджета Татарстана

Лауреатами новой премии могут стать граждане России в возрасте от 18 до 35 лет. Награду им могут присудить за достижения в сфере области музыкального и вокального искусства, за исполнительское мастерство, а также активную деятельность по сохранению и популяризации традиций певческой культуры, развитию музыкальной культуры.

Решение о награждении примут по итогам голосования членов специальной комиссии. Ее главой стала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...