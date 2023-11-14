ЗиД подал второй иск о банкротстве пермского бизнесмена

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению новый иск ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» о признании несостоятельным предпринимателя Владислава Шинкевича. Слушание назначено на 29 января 2024 года, свидетельствует картотека суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

19 октября оборонное предприятие обратилось в краевой арбитраж с требованием признать господина Шинкевича банкротом. Сумма требований ЗиДа — 431 млн руб. Однако иск был оставлен без движения. Как сообщал «РБК-Пермь», в ходе процесса выяснилось, что ответчик зарегистрирован в Москве.

Отметим, что иск ЗиДа о банкротстве еще одного пермского бизнесмена, Дмитрия Пудкова, краевой арбитраж принял к производству. Первое заседание назначено на 1 декабря.

Напомним, решение добиваться банкротства предпринимателей было принято на собрании кредиторов ФГУП 28 июля этого года. Конкурсному управляющему завода Льву Шляпину было поручено обратиться в суд с соответствующими заявлениями.

Владислав Шинкевич несколько лет был фигурантом уголовного дела, в рамках которого ЗиД был признан потерпевшим. Сумма ущерба составила около 1 млрд руб. Дзержинский райсуд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Однако на предприятии заявили о намерении взыскивать ущерб в рамках гражданского процесса.

Дмитрий Пудков являлся фигурантом уголовного дела о нанесении ущерба при продаже имущества муниципальной автобазы Перми. Для ее покупки в 2014 году бывшие топ-менеджеры ЗиДа использовали средства предприятия.