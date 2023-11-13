Идеология без денег, ресурсы на ветер

На круглом столе фракции «Справедливой России — За правду», прошедшем в этот понедельник, парламентарии и эксперты подняли вопросы патриотического воспитания, психоэмоционального состояния учителей и учащихся, ответственности родителей и забюрократизированности образовательного процесса. Впрочем, едва ли не самой насущной темой предсказуемо оказалась оплата тяжелого преподавательского труда. Более того, без должного финансирования, вероятнее всего, рискует просесть и возложенная на школы воспитательная работа, предупредили выступавшие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов и первый заместитель председателя комитета ГД России по просвещению Яна Лантратова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов и первый заместитель председателя комитета ГД России по просвещению Яна Лантратова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Многое уже удалось сделать»,— открыла дискуссию модератор, зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Среди последних достижений политик упомянула отказ от термина «образовательная услуга» и возвращение школе воспитательной функции. Но впереди, предупредила госпожа Лантратова, еще больше работы. Контуры последней и должны были сформировать несколько десятков участников круглого стола.

Зампред комитета по молодежной политике Владимир Исаков (КПРФ) дипломатично отметил впечатляющую работоспособность депутатов, но признал, что у него «есть вопросы к содержанию». Коммунист посетовал на невысокую смысловую наполненность патриотических мероприятий и заключил, что ради высокого качества образования «нужно ставить жестко вопрос по поводу учителей». А точнее, по поводу их заработной платы. По мнению господина Исакова, чтобы привлечь на эту работу лучших, необходимо установить фиксированную нагрузку и минимальную зарплату для них «не меньше двух МРОТ».

Председатель СРЗП Сергей Миронов оказался еще щедрее: «Минимум 200% от средней зарплаты в субъекте федерации должна быть зарплата учителя!»

Вместе с тем педагогов следует наделить статусом госслужащих, считает господин Миронов. Также справоросс предложил избавиться от платного образования в государственных вузах, отменить ЕГЭ, а методологию болонской системы — ненужной, чуждой и вредной — изжить окончательно. «Процесс начался, но это только начало пути»,— предупредил соратников политик.

В ЛДПР, кажется, от бесконечных перемен и устремлений коллег устали. «Нужно было в год педагога и наставника внести мораторий на изменения,— призвал вице-спикер Думы Борис Чернышов.— Остановить эксперименты, прекратить издеваться над учителями, родителями и детьми: существенно ничего не изменится, но люди станут спокойнее». Впрочем, впоследствии либерал-демократ вернулся к заданной реформистской магистрали и предложил внедрить единый базовый оклад для педагогов, условия для их выезда на курорты и заодно аспирантский проездной.

А вот «Новые люди» неожиданно отдалились от финансовых вопросов. Вместо них первый зампред комитета по высшему образованию Ксения Горячева сосредоточилась на «психосоциальном благополучии студентов и преподавателей». «Невозможно любить Родину, профессию, людей, если ты встаешь каждое утро и не очень этому утру рад»,— рассуждала она.

Круглому столу все же не хватало явной и открыто высказанной позиции по идеологической составляющей. Эту лакуну заполнила вице-спикер Думы Анна Кузнецова («Единая Россия»).

«Нам не все равно, во что верят наши дети»,— напомнила тезис президента она и предложила три тематических усовершенствования, которые звучали уже не столько идеологично, сколько бюрократично: в части контроля качества воспитательной работы, создания соответствующего контента и реабилитации детей, пострадавших от вовлечения в деструктивные группы. «Качественная воспитательная работа — это ключ к ответу на вопрос о том, во что будут верить наши дети»,— указала вице-спикер.

Но и воспитательную работу выступившие следом общественники, педагоги и эксперты в конечном итоге сводили к деньгам. «Мы говорим о воспитательной работе, но не говорим, как это финансировать,— сетовал декан философского факультета МГУ Алексей Козырев под аплодисменты аудитории.— Мы выпиливаем средства на студенческие мероприятия, а если уж это поездка… Никакого не будет патриотического воспитания, пока наши дети не смогут ездить по стране!» Сами учителя, по словам директора ЧИРО Андрея Барабаса, также называют повышение зарплаты одной из самых необходимых новаций — среди остальных: усиление ответственности за оскорбление учителя (а также СМИ за формирование негативного образа педагога), предоставление санаторно-курортного лечения и статус госслужащего.

Вводить все эти новшества может оказаться не для кого, предупредила педагог Марина Васильева: «Педагоги в школе — это исчерпанный ресурс».

Учитель рекомендовала внедрить отработки для выпускников-бюджетников, а также «вернуть ушедших педагогов»: «Способов два — достойная зарплата и (решенный.— “Ъ”) жилищный вопрос». «Говорил какой-то министр: нельзя повышать зарплату, потому что пойдут за деньги в школу, а не за идею»,— грустно усмехнулась докладчица и тут же наглядно посчитала, что из ее 28 тыс. (0,75 ставки) чистыми на руках остаются десять (вычитать приходится в том числе на бумагу и картриджи для школьного принтера).

Все поступившие в ходе круглого стола резолюции Яна Лантратова пообещала направить руководителям фракций и в профильные ведомства.

Григорий Лейба