Субъекты творчества

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ провел первую экспериментальную оценку уровня развития креативных индустрий в регионах РФ. На основе созданного экспертами специального индекса выделены четыре группы регионов с различными сценариями развития креативного сектора: «лидеры», «эволюционные», «эффективные» и «догоняющие». Рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область, в нижней трети списка широко представлены регионы Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ИСИЭЗ совместно с Центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала составили рейтинг развития креативных индустрий в российских регионах (есть у “Ъ”). Речь идет о 16 направлениях творческой деятельности, среди которых архитектура, дизайн, звукозапись, фотография, издательская деятельность, исполнительские искусства, IT и видеоигры, кино и анимация, мода, промыслы и ремесла, реклама и пиар, телерадиовещание.

Для ранжирования субъектов РФ был разработан российский региональный индекс креативных индустрий (РРИКИ). Он сформирован на основе показателей, включающих в себя 48 индикаторов, сгруппированных в 12 рубрик и распределенных по четырем тематическим разделам (социально-экономические условия, культурная среда, экономика креативных индустрий и их поддержка). По итогам оценки регионы поделили на четыре группы (модели развития креативного сектора): «лидеры», «эволюционные», «эффективные» и «догоняющие».

К «лидерам» эксперты отнесли 21 регион, первая тройка: Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область.

«Лидеры» превосходят другие регионы по большинству аспектов и наиболее явно выделяются развитой экономикой креативных индустрий, опережая остальные субъекты РФ по этому показателю в среднем в 2,4 раза. У них более развита инфраструктурная поддержка сектора — в этой группе сосредоточены 14 из 19 региональных институтов развития креативных индустрий. У более трети представителей этой группы в составе есть город-миллионник.

У «эволюционной» и «эффективной» групп регионов значение индекса РРИКИ отличается от лидеров более чем на 60%, но менее чем на 69%. «Эволюционная» группа насчитывает 19 регионов (возглавляет список Мордовия) — при высоком потенциале результаты развития креативных индустрий здесь пока ниже средних по РФ. В «эффективную» группу входят 15 регионов (во главе с Воронежской областью) — при умеренном потенциале результаты развития креативных индустрий здесь превышают средние по стране. Субъекты РФ из «эволюционной» группы чаще применяют региональные налоговые льготы и более склонны к стратегическому планированию креативного вектора. При этом институты развития в них представлены в четыре раза реже, чем у «лидеров». В «эффективной» группе активнее используют механизмы защиты интеллектуальной собственности: например, по числу патентных заявок на изобретения в расчете на 10 тыс. занятых в экономике они опережают группу «эволюционных» в среднем на 32%.

Четвертая группа — «догоняющая» — самая многочисленная, она насчитывает 30 субъектов РФ.

Они отстают от московского значения индекса более чем на 69%. Эти регионы менее урбанизированы, среди них широко представлены регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока. Здесь отсутствуют институты развития креативных индустрий, а креативных кластеров на один регион приходится почти в пять раз меньше, чем в среднем по стране. Группу возглавляет Калмыкия, замыкает список Амурская область.

Полученные результаты говорят о неравномерном развитии креативных индустрий в регионах, отмечают в ИСИЭЗ. Три четверти из них отстают от Москвы по значению РРИКИ более чем на 60%. Отметим, что правительство ставит целью рост доли креативной экономики в ВВП до 6% к 2030 году с 2,4% в 2019-м, а доли занятых в ней — с 4,7% до 15%. Пока же, как ранее сообщали в ИСИЭЗ, показатели далеки от желаемых — в 2022 году вклад креативных индустрий в ВВП РФ составил 2,64%, а доля в численности занятых — 6,3% (см. “Ъ” от 9 октября).

Венера Петрова