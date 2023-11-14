Предпринимателей приговорили к отсиженному

Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего совладельца работавшего на валютном рынке Forex ООО «Инфинит Маркетс» Эдуарда Керевичюса и юриста Артура Бачиева. Как установил суд, они присвоили $125 тыс. из средств партнеров под видом продажи тем доли в ООО, а также незаконно сменили руководителя компании с целью завладения 100 млн руб., находившихся на счету фирмы. Вину подсудимые не признали, суд назначил им сроки, уже отбытые в СИЗО и под домашним арестом,— четыре года и два года восемь месяцев соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Для уроженца Калининграда Эдуарда Керевичюса это уже был третий по счету процесс, связанный с обвинением в мошенничестве и незаконной смене управляющего ООО «Инфинит Маркетс». Первый приговор был вынесен Пресненским судом в феврале 2021 года. Тогда господину Керевичюсу назначили пять лет, а его предполагаемому сообщнику — экс-директору фирмы Николаю Чумакову — четыре года колонии общего режима. Но приговор был обжалован, дело вернули в тот же районный суд. Повторный же процесс завершился в июне 2022 года оправданием подсудимых. Такое решение не устроило представителя прокуратуры СЗАО Москвы, который внес в Мосгорсуд апелляционное представление. В результате дело вновь вернулось в Пресненский. К этому времени в число подсудимых попал еще и юрист Артур Бачиев, оказывавший, по версии следствия, господам Керевичюсу и Чумакову юридическую помощь при проведении махинаций. В первых двух процессах господин Бачиев не участвовал, поскольку после возбуждения уголовного дела в 2019 году скрылся от следствия. Задержали его лишь в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге, откуда его доставили на следствие в Москву.

Зато из числа обвиняемых выбыл экс-директор фирмы Чумаков. После оправдательного приговора он отправился добровольцем в зону СВО, где погиб.

Как уже сообщал “Ъ”, проблемы господ Керевичюса и Бачиева были связаны с деятельностью известного игрока на валютном рынке Forex Александра Смирнова. До 2014 года он владел кипрской компанией STForex Market Ltd, имевшей несколько международных лицензий, 26 офисов в пяти странах и около 300 сотрудников. Компания предоставляла частным лицам доступ к рынку Forex. Но после принятия закона о регулировании этого рынка Александр Смирнов решил получить лицензию Центрального банка РФ, для чего создал в России новую компанию — «Инфинит Маркетс» с уставным капиталом 100 млн руб. Ее учредителями стал и Эдуард Керевичюс, вложивший в STForex Market Ltd $500 тыс. Благодаря этому новое ООО смогло разместиться в престижном офисе в «Москва-Сити», а Александр Смирнов предложил партнеру взять под свое управление STForex путем передачи ему в доверительное управление долей других соучредителей офшора. В итоге так и сделали, однако в январе 2018 года между партнерами произошел конфликт, и Александр Смирнов решил с компаньоном расстаться. Решение о выводе господина Керевичюса из числа учредителей было утверждено остальными участниками ООО, однако договориться о размере компенсации за вложенные в STForex средства не удалось.

По материалам дела Эдуард Керевичюс обратился за помощью к знакомому юристу Артуру Бачиеву. Тот, в свою очередь, по версии следствия, стал угрожать основателю господину Смирнову уголовным преследованием за якобы имевший место вывод за границу средств вкладчиков, утверждая, что у него имеются хорошие связи в среде столичных правоохранителей. Опасаясь ненужных проблем, Александр Смирнов решил заплатить экс-партнеру Керевичюсу $125 тыс. в качестве первого транша из затребованной тем суммы $500 тыс. При этом господин Керевичюс, по версии следствия, пообещал подписать документы по выходу из бизнеса, но эту часть сделки так и не выполнил, а деньги не вернул. Эти действия следствие позже квалифицировало как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кроме того, говорится в деле, 22 марта 2019 года Александр Смирнов узнал, что Эдуард Керевичюс вместе с Артуром Бачиевым пытался получить доступ к 100 млн руб., находившимся на счету ООО «Инфинит Маркетс», представив в ВТБ приказ о назначении нового управляющего компанией Николая Чумакова. Господин Смирнов обратился в службу безопасности ВТБ, где приняли решение о блокировке счета ООО на время разбирательства.

Далее события приняли неожиданный оборот. ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило дело в отношении самого господина Смирнова, обвинив его в мошенническом выводе (ч. 4 ст. 159 УК РФ) за рубеж около 1 млрд руб. из средств вкладчиков. При попытке вылета в Белоруссию господина Смирнова задержали. Сначала бизнесмена арестовали, но затем отпустили под залог. После этого основатель STForex Market Ltd скрылся и был объявлен в международный розыск.

Тем временем в окончательной редакции обвинения господам Керевичюсу и Бачиеву инкриминировали не только особо крупное мошенничество, но и незаконную организацию юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). В прениях прокурор попросил признать обоих виновными и приговорить каждого к пяти годам колонии общего режима.

Адвокаты обвиняемых требовали подзащитных оправдать, указывая, что вложение Эдуарда Керевичюса в 2014 году в новую компанию $500 тыс. подтверждается документально, а, значит, инвестор имел право на возврат этих средств. Также, по мнению защиты, он имел право назначить Николая Чумакова на должность гендиректора ООО. При этом он, по версии адвокатов, руководствовался стремлением сохранить 100 млн руб. для «Инфинит Маркетс», которые иначе ушли бы за границу. И блокировать счет компании в ВТБ, утверждали защитники, попросил сам господин Керевичюс, а не Александр Смирнов. А адвокат подсудимого Бачиева Алексей Бибичев также настаивал, что его подзащитный не угрожал господину Смирнову, а лишь помогал Эдуарду Керевичюсу в возврате его собственных средств.

В итоге судья назначила господам Керевичюсу и Бачиеву наказание в виде четырех лет и двух лет восьми месяцев колонии общего режима соответственно, которые подсудимые уже провели в СИЗО и под домашним арестом. Осужденные остались недовольны этим решением. «Поскольку наши клиенты считают себя невиновными, скорее всего, будем обжаловать приговор»,— сообщил адвокат Бибичев.

Алексей Соковнин